HackTM – Cel mai mare concurs de IT vine în Oradea

Evenimentul se adresează tuturor persoanelor pasionate de IT, atât celor deja active din domeniu, cât și studenților și elevilor. Fiind un eveniment deschis, se încurajează idei de proiecte care să testeze creativitatea și capacitatea de inovare a participanților.

La Oradea evenimentul este organizat de Asociația Banat IT în parteneriat cu Oradea Tech Hub, Primăria Oradea și Universitatea din Oradea.

După 5 ediții organizate la Timișoara, unde anul trecut s-au reunit 700 de programatori, designeri și ingineri, hackathon-ul de software și hardware așteaptă entuziaștii de tehnologie la Sala de Sport a Universității din Oradea.

În prima seară participanții vor expune ideile de proiecte și vor caută coechipieri. După formarea echipelor, participanții vor lucra aproximativ 48 de ore la proiectele lor și vor concura pentru câștigarea premiilor puse la dispoziție de organizatori. Echipele pot beneficia și de ajutorul unor mentori cu experiență în rezolvarea rapidă a problemelor tehnice. Organizatorii asigură totul de la cafea la mâncare și chiar și o zonă de relaxare și dormit, așa încât participanții să aibă toate condițiile să realizeze aplicații de succes.

Perioada de desfășurare a hackathon-ului va fi de două zile de activități creative, timp în care echipele înscrise vor avea șansă să își dezvolte proiectele prezentate. Evenimentul se vă finaliza cu o festivitate de încheiere unde câștigătorii vor fi răsplătiți cu premii pentru cele mai originale proiecte, în urma evaluărilor realizate de către specialiști în domeniu, precum și cu alegerea proiectului care va fi desemnat ca marele câștigător al HackTM Oradea.

Informații suplimentare pot fi găsite pe site-ul oradea.hacktm.ro și pe pagina de Facebook HackTM.

Parteneri: Code4Romania, DevPlant, ITSchool

Sponsori: FEV și Mobiversal.

Ce este un hackathon?

Un hackathon este un maraton de programare sau creație în domeniul tehnic. Provenit prin alăturarea cuvintelor “hacking” și “marathon” din limba engleză, se referă la un eveniment în care se realizează proiecte în cel mai scurt timp posibil. Cu toate că termenul “hacking” are conotații negative în media, acesta înseamnă de fapt găsirea unor soluții nonconformiste într-un timp limitat.

Ce fel de proiecte se pot dezvolta?

În trecut participanții au dezvoltat diverse aplicații, de la jocuri la roboți, aplicații de detecție a ambroziei sau de monitorizare a calității vieții.

La HackTM Oradea vor fi premiate cele mai bune proiecte de software și de hardware, și se vă acorda premiul și pentru cel mai bun design. Mai mult, cu sprijinul Primăriei Oradea, participanții vor putea contribui la aplicații pentru orașul nostru.

Despre Asociația Banat IT

Înființată de către un grup de profesioniști din domeniul IT, Asociația Banat IT este una dintre cele mai reputate organizații ale sectorului tech din vestul României. Banat IT se preocupa de crearea conexiunilor intre membri comunității IT, promovarea sectorului tech local, și crearea de oportunități pentru toți membri comunității.

Date de contact:

Anna Boros

Președinte Banat IT

0728 330 292

anna@banatit.ro