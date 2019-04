HackTM Oradea: un mare succes!

Editia oradeana a HackTM s-a desfasurat in acest sfarsit de saptamana in Sala de sport a Universitatii Oradea si s-a bucurat de participarea a aproape 100 de pasionati de IT.

Timp de aproape 50 de ore, cele 22 de echipe au lucrat la proiecte precum gradinarit automatizat, sistem de rezervare de sali de sport, agregator de evenimente, aplicatii de gestiune a comenzilor la restaurante sau de scanat bonuri fiscale, si multe altele. Ca la orice HackTM, toti “hackerii” au beneficiat de rezerve de cafea, apa, suc, burgeri, sandwichuri, practic de tot ceea ce au avut nevoie pentru a ramane concentrati pe toata durata hackathonului. Unii au decis chiar sa doarma la locatie. Participantii au fost studenti si angajati in domeniul IT din Oradea, dar si din Timisoara, Arad, Bucuresti si studenti straini. Varsta medie a participantilor a fost de 23 de ani, iar cel mai tanar participant a fost un elev de 10 ani din Timisoara. Premiile au fost acordate de un juriu format din specialisti in programare, profesori universitari, designeri si reprezentanti ai sponsorilor, dar si de votul publicului. Au fost desemnate urmatoarele premii: – Cel mai bun design: din echipa “Ansamblul Tehnologic Padureni” – Fagadar Cezar, pentru Glove, proiectul care ajuta la planificarea si urmarirea activitatilor de gradinarit – Cel mai bun proiect software: echipa Team[Teamname], care a dezvoltat ochelari de realitate augmentata pentru a putea scana si identifica automobile (marca, an constructie, etc) – Cel mai bun proiect hardware: echipa RescueBot, care a construit un robot echipat cu senzori si care poate patrunde in cladiri in situatii de urgenta, cum ar fi incendii Marele castigator al HackTM este o echipa oradeana cu proiectul Digiflare. Prototipul Digiflare este o drona echipata cu tehnologie LoRaWan si e destinata gasirii rapide a accidentatilor in zone fara semnal GSM. Echipa a Digiflare e formata din Teodora Husar, Cornea Mihai, Gavruta Sebastian, Nilgesz Arnold, Mihai Husar si Sergiu Capanoaia. Doua dintre echipele participante au decis sa lucreze la proiecte propuse de Primaria Oradea: o aplicatie de rezervare a salilor de sport si terenurilor de tenis disponibile in institutiile din oras si un agregator al evenimentelor din oras. Le uram succes in continuarea dezvoltarii aplicatiilor! HackTM Oradea a fost organizat de Asociatia Banat IT in parteneriat cu Oradea Tech Hub, Primaria Oradea, Facultatea de Inginerie Electrică și Tehnologia Informației și Departamentul de Calculatoare și Tehnologia Informației din cadrul Universitatii din Oradea.