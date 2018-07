Hajdú Gabona Zrt. a câștigat definitiv procesul

Hajdú Gabona din Debretin a inițiat un proces civil și penal în anul 2015 împotriva acelor grupuri de interese din România, care a patentat în România, logo-ul bine cunoscut – podul cu nouă găuri, și paznicul de cai cu biciul – ale produselor de faina ale firmei, precum și cuvintele Hajdú Finom.

Dr. Lakatos Zoltán, președinte-director general al firmei Hajdú Gabona a subliniat: „Recunosc că am făcut o greșeală uriașă: În Ungaria este de șaisprezece ani brevetata marca cu paznicul de cai și brandul Hajdú, dar nu am fost atenți, ca pe lângă cifra de afaceri aflata în creștere în Romania sa facem acest lucru și la nivel internațional. Am fi reușit să obținem brevete in toată Europa pentru 300.000 de forinti, în schimb așa ne-a costat mai mult de zece milioane de forinți sa ne protejam”.

Povestea

„La noi s-a prezentat în martie 2015 firma de avocatură din București, reprezentant al Accenture Consulting Srl în România, cu faptul că aceasta firma este proprietarul logo-ului cu pazitorii de cai și ale cuvintelor Hajdú Finom“ – a reamintit Lakatos Zoltán istoricul cazului. – „Grupul a obținut brevetul nu doar pentru România, dar și la Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale din Spania, pentru toată Europa, cu excepția Ungariei, deoarece ei știau foarte bine că aici a fost deja brevetat. După această întâmplare au apărut la noi cu ideea, ca de acum putem distribui produsele noastre numai prin ei.” Hajdú Gabona în prima rundă a avut un comportament pasnic și i-a oferit să vândă ei faina companiei noastre pe piețele pe care au introdus ei produsul. “Ei însă au respins această ofertă, spunând că toate produsele noastre pot fi vândute în România numai prin intermediul lor. Nu am putut accepta acest lucru, pentru că ar fi însemnat să întoarcem spatele tuturor partenerilor care au construit cinstit pana atunci piețele noastre din România și au adus o cifră de afaceri semnificativa produselor noastre“, – a subliniat Lakatos Zoltán. Hajdú Gabona, care a predat cazul justitiei.



„I-am denunțat în România pentru folosirea cu rea-credință a marcii comerciale Hajdú Gabona, care este cunoscut peste tot în Ardeal, pentru că suntem prezenti în zonă de mai mult de zece ani, iar compania respectiva a aparut doar în anul 2015.”

Totodata compania a inițiat un proces și în Ungaria împotriva morii, care a produs făina impachetata în pungile cu logoul fals.

Pentru o faptă bună nu aştepta răsplatăen

“Eu sunt în această profesie de patruzeci de ani și timp de douăzeci și doi de ani am condus Asociația Cerealelor din Ungaria, din care face parte și industria de morărit. Eu și compania mea suntem cunoscuți de către fiecare morar, așa că nu mi-am putut imagina că există o moară în Ungaria, care ar ambala propriile sale produse în pungă cu marcă comercială furată, pentru a furniza in România. A fost o tragedie pentru mine, când am afat, ca moara din Törökszentmiklós a fost producătorul acestei făini false, deoarece sunt oameni pe care ii cunosc de douăzeci și cinci de ani”, a marturisit Lakatos Zoltán, pentru care a fost o dezamăgire și faptul că întregul caz de furt de marcă comercială a fost inițiat de către un senator recent decedat.

„Eu însumi l-am cunoscut personal, n-aș fi gândit că va încearca să fure logo-ul nostru pe la spate” – a spus el cu amărăciune, adăugând că în spatele senatorului a stat „ una dintre cele mai prestigioase firme de avocatură din București, împotriva careia a fost greu sa luptam, datorita experienței lor profesionale serioase. ”

Sa învețe și alții

Lakatos Zoltán a subliniat că procesul din Romania a avut o amploare deosebita pentru Hajdú Gabona, deoarece în cazul în care acesta nu ar fi reușit să protejeze logo-ul, ar fi putut sa duca la dispariția sa. Daunele materiale sunt și așa semnificative: între decembrie 2015 și decembrie 2016, Hajdú Gabona a avut mii de tone pierdere în vanzari în Transilvania. Dar, din fericire, autoritățile fiscale maghiare au reacționat rapid: au confiscat 54.000 kg faina ambalata în pungi cu logo fals, precum și 550.000 de pungi goale, în noiembrie 2016, prevenind astfel producția în continuare în Ungaria. Cu toate acestea, falsificatorii au înlocuit podul cu linie dreapta, pălăria pazitorului de cai pe sapca din blana, și au reluat producția de produse contrafăcute, acum în România.

Cu toate acestea, Hajdú Gabona a reactionat acum în timp util și a informat oficiul de brevete spaniol de fraudă și, prin urmare, grafica înșelătoare nu a fost înregistrata de către falsificatori. Lakatos Zoltán sfatuieste pe toata lumea care tine la produsele proprii, să învețe din cazul Hajdú Gabona și sa nu faca aceleași greșeli.

Timpul de tranzitie

Pana hotărârea definitiva nu va apare în Monitorul Oficial, există o perioadă de tranziție, pe parcursul căreia comercianții din România trebuie să se adapteze la situația juridică creata de hotărârea finală. “Apreciem foarte mult partenerii noștri care ne-au rămas fideli și au vândut în continuare produsele noastre. Mai mult decât atât, nu avem nici o intenție de a acționa în judecată companiile care pentru un motiv sau altul au vândut produsele contrafăcute pana la finalizarea procesului, deoarece mulți dintre ei au fost supuși amenințărilor. Dorim să oferim acestor comercianți produsele noastre, pornind cu foaia curată. Cu toate acestea, vom monitoriza piața, iar în cazul în care continuăm să găsim bunuri contrafăcute pe rafturi, vom lua masuri în mod sigur, pentru că trebuie să protejăm interesele Hajdú Gabona și reputația brandului cu pazitorul de cai.„ În cele din urmă, Lakatos Zoltán a precizat că noua familie de produse brevetata, infiintata din cauza procesului, doreste să o retragă din timp din piața românească și vor depune tot efortul, ca marca cunoscuta în rândul clienților cu grafica de pazitor de cai sa revină cu un nou elan, cu gama extinsă și cu vechea apreciere pe masa oamenilor din Ardeal, la înalta calitate deja obișnuită.

