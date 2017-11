Handbaliştii de la CSM Oradea s-au impus la Sibiu şi au punctaj maxim

Aceasta a fost cea de-a şasea victorie a echipei noastre, din tot atâtea partide disputate în actuala ediţie de campionat (a stat o etapă).

CSM Oradea s-a impus fără probleme la Sibiu, într-un meci pe care l-a controlat cu autoritate, pe tot parcursul său.

„Nu s-a pus niciun moment problema învingătoarei. Am condus în permanenţă pe tabela de marcaj. Singurul moment în care gazdele s-au apropiat de noi a fost în minutul 52, când ecartul a scăzut la două goluri. Am refăcut însă imediat diferenţa şi am avut un final liniştit de meci”, ne-a declarat antrenorul Sebastian Tudor.

Tehnicianul orădean a aliniat echipa: Duma, Niculai 1 gol marcat – portari; Munea 8, Liberţ 5, Munteanu 5, Al. Pop 5, Stroe 5, Crăciun 4, R. Radu 1, Iozu 1, Mihăilescu, Bandi, Szilágyi.

„Am ajuns la şase victorii din tot atîtea meciuri şi suntem în garfic. Doresc să-i felicit pe băieţi pentru aceste rezultate. Dorinţa mea este să terminăm turul cu victorii în toate partidele disputate. Urmează marele derby al seriei, cu lidera Universitatea Târgu Jiu. Bineînţeles că ne dorim o nouă victorie, pentru a trece pe primul loc al clasamentului. Invităm iubitorii handbalului orădean să fie alături de echipa noastră în această partidă foarte importantă”, ne-a declarat antrenorul Sebastian Tudor.

Meciul CSM Oradea – CS Universitatea „Constantin Brâncuşi” Târgu Jiu va avea loc duminică, de la ora 17:30, la Arena „Antonio Alexe”.