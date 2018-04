Handbalistii de la LPS Oradea s-au calificat la turneul semifinal

Turneul de handbal s-a desfășurat la începutul lunii aprilie la Seini, lângă Baia Mare. Handbaliștii orădeni, coordonați de profesorul Dan Pițigoi au făcut un turneu perfect și au reușit să înregistreze 4 victorii.

„A fost un turneu foarte greu, am avut o grupă puternică alături de Potaissa Turda și Minaur Baia Mare, care au tradiție și centre de juniori foarte bune, dar noi am arătat că suntem o echipă și am reușit să câștigăm turneul. Pe viitor ne dorim calificarea la turneul final, acolo unde vor participa primele 16 echipe din țară. Suntem la început de drum deoarece secția de handbal a Liceului Sportiv este înființata doar de 4 ani, dar prin muncă și dorință putem promova și dezvolta handbalul juvenil bihorean”, a declarat antrenorul echipei orădene, Dan Pițigoi.