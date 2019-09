Haos apocaliptic în picturile lui Jovián

Pictorul şi graficianul maghiar György Jovián este originar din Şimleul Silvaniei, şi provine dintr-o familie care-şi are rădăcinile atât în Ungaria cât şi în România, tatăl său fiind originar din localitatea ungară Ajtos, iar mama din Oradea. În Oradea şi-a început studiile de artă, urmând cursurile Liceului de Muzică şi Arte Plastice (1966-1970). Astăzi este unul dintre cei mai importanţi artişti plastici contemporani din Ungaria, cu recunoaştere internaţională.

Expoziţia „Şi vremea vremuieşte…”, vernisată luni la Muzeul Ţării Crişurilor, este o expoziţie retrospectivă, curpinzând de la lucrarea „Aquarius” din 1985 până la creaţii din 2018, cum este „Studiu pentru demolare XII, XIV”. „Încep din mine însumi şi încerc să-mi transfer personalitatea în tot ceea ce fac. Este vorba despre propria mea viaţă şi nevoia acută de a picta. Chiar nu contează ce pictezi, ci să pictezi”, spune György Jovián.

Vernisajul a debutat cu interpretarea violoncelistei Szabó Ildikó, care trăieşte la Berlin şi Budapesta şi este laureată a Premiului Junior Prima. Prezenţa ei nu a fost întâmplătoare, ea provenind dintr-o familie de muzicieni, mama ei fiind orădeancă. Artista a intrepretat la debutul evenimentului J.S. Bach, Preludiu şi Sarabanda din Suita pentru violoncel BWV 1012.

De la debut, la consacrare

Povestea acestei expoziţii a început acum trei ani, când directorul Muzeului Ţării Crişurilor, Aurel Chiriac, s-a întâlnit la Budapesta cu György Jovián şi Ingo Glass la vernisajul expoziţiei „Constructiv/distructiv” a celor doi artişti, expoziţie curatoriată de Maria Zintz, fostă muzeografă a Muzeului Ţării Crişurilor.

Atunci i-a propus artistului plastic maghiar o expoziţie în noul sediu al muzeului. „La Muzeul Ţării Crişurilor am gândit în perspectivă un program expoziţional care să pună în valoare artişti orădeni care trăiesc aici dar şi artişti care trăiesc în alte părţi şi sunt legaţi de Oradea. Considerăm că este important să urmărim destinul unor artişti care s-au lansat în tinereţe la Oradea şi să îi prezentăm ca şi artişti consacraţi”, spune Aurel Chiriac.

Despre picturile lui Jovián, artistul plastic Ingo Glass, prezent la vernisaj, spune că „îşi găseşte temele principale în căutarea reprezentării picturale a societăţii materialiste de astăzi şi a consecinţelor acesteia, şi ne arată critic momentul esenţial al acestui adevăr crud, adâncindu-l chiar şi în numeroasele sale autoportrete”.

În percepţia lui Ingo Glass, György Jovián îşi perfecţionează metoda de a descrie decăderea în modul cel mai detaliat posibil. Printr-un simbolism artistic exprimă faptul că un sfârşit oferă în acelaşi timp şansa unui nou început.

Despre lucrările lui Jovián, Aurel Chiriac consideră că, luate împreună, „sunt o simfonie de apocalipse parţiale care o prevesteşte pe cea definitivă sau numai absenţele pot lăsa loc unor noi înălţări? Toate lucrurile demolate, sfâşiate abandonate din aceste picturi constituie un suport pe care se va înălţa o altă lume, firesc, aşa cum se întâmplă cu începutul-începuturilor (vremea vremuieşte, cu vorbele lui Jovián) sau sunt până la urmă expresia unui tragic final îngheţat?”. Aurel Chiriac remarcă în lucrările în care apar personaje în poziţie fetală, că „ele sunt cele care se confruntă cu limita, şi tot ele sunt cele care pot să o depăşească”.

O parte din inima sa

Artistul plastic maghiar a mulţumit invitaţiei Muzeului Ţării Crişurilor de a vernisa această expoziţie retrospectivă şi a mulţumit tuturor celor care au lucrat la catalogul expoziţiei, catalog care a fost oferit gratuit celor prezenţi la vernisaj datorită susţinerii financiare a Consiliului Judeţean Bihor, respectiv a Fundaţiei Euroregiunea Bihor – Hajdú-Bihar. „Expoziţia mea este dedicată oraşului Oradea, unde am crescut şi am petrecut anii de şcoală, părinţilor şi profesorilor mei, prietenilor mei, pentru tot ce am lăsat aici, o parte din inima mea”, a spus la vernisaj György Jovián.

Violoncelista Szabó Ildikó a încheiat evenimentul cu Sonata Solo pentru violoncel de György Ligeti. Expoziţia „Şi vremea vremuieşte…”, organizată de Muzeul Ţării Crişurilor în parteneriat cu Consiliul Judeţean Bihor şi Fundaţia Euroregiunea Bihor-Hajdú-Bihar, va sta pe simezele muzeului până în 27 octombrie 2019.