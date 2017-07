Hoteluri închise pe litoral în plin sezon

Două hoteluri din Mamaia, Naţional şi Unirea, ambele clasificate la două stele, au fost închise în plin sezon de Corpul de Control al Ministerului Turismului. Potrivit Digi24, celor două hoteluri le-au fost retrase certificatele de clasificare, iar administratorii lor, Ioan şi Viorel Micula, au fost amendaţi cu 100.000 de lei.

Cele două hoteluri au fost închise în urma reclamaţiilor făcute de un turist la Protecţia Consumatorilor. Reclamaţiile se refereau la mobilierul rupt, saltelele mucegăite şi televizoare aproape nefuncţionale.

Turiştii cazaţi în prezent în cele două hoteluri îşi vor încheia sejururile pentru care au plătit, iar după aceea cele două hoteluri nu vor mai putea primi alţi turişti.

Perlele litoralului

Hotelul Naţional este situat în centrul staţiunii Mamaia, la cca. 50 m de plajă. Are 11 nivele, trei lifturi, 160 camere duble, bar de zi cu o capacitate de 60 locuri şi un restaurantul cu o capacitate de 720 locuri. Hotelul Unirea este situat în apropierea hotelului Naţional, şi are 176 de camere duble pe 12 nivele.

Cele două hoteluri au fost achiziţionate de fraţii Micula în anul 2000, alături de alte zece situate în staţiunile Olimp şi Neptun. Considerate pe vremea lui Ceuşescu perlele litoralului, în aceste hoteluri nu s-a mai investit mai nimic, asta fiind şi cauza mobilierului degradat. Totuşi, an de an, aceste hoteluri erau ocupate în sezon la capacitate maximă de românii cu venituri reduse, datorită preţurilor mici practicate.

De altfel, în primăvară, administratorii au scos la vânzare 11 hoteluri de pe litoral, acestea fiind: Național (160 camere) și Unirea (176 de camere) din Mamaia, Banat (221 camere), Slatina (225 camere) și Craiova (163 camere) din Olimp, Terra (302 camere), Caraiman (242 camere), Clăbucet (242 camere), Prahova (325 camere), Romanța (322 camere) și Bâlea (323 camere) din Neptun. Se pare că nu s-a găsit nimeni interesat de achiziţionarea lor.