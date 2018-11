Hoții i-au prădat casa lui Jessie Baneș în timp ce filma pentru noul single

Dupa succesul piesei „Sărută-mă”, Jessie revine cu un nou single, „Să mai minți”, compusă de Theea Miculescu și produsă de Silviu Mîndroc. Videoclipul piesei, regizat de același Silviu Mîndroc, beneficiază de niște cadre inedite, fiind filmat la Museum of Senses.

„Consider că «Să mai minți» este cea mai bună piesă lansată de mine până acum, și le-am spus Theei și lui Silviu din start că îmi transmite un vibe foarte bun. Sunt foarte mulțumită de cum a ieșit videoclipul, regia fiind una inedită și comprimând cadre nemaîntâlnite până acum pe piața muzicală din România. De asemenea, stylingul realizat de Tara Holtea s-a pliat perfect pe ideea regizorală și sunt foarte mulțumită de rezultatul final”, a declarat Jessie.

Când a ajuns acasă după filmări, Jessie și-a găsit locuința prădată de hoți, însă acest lucru o încurajează: „Consider că universul funcționează ca o balanță și că această întâmplare nefericită prevestește succesul noului single. Eram la București pentru a filma noul meu videoclip. Totul a decurs ok, în două zile reușind să ducem totul la bun sfârșit, însă când am ajuns acasă, la Oradea, am găsit casa răvășită, toate hainele mele aruncate prin locuință, și am realizat că a fost vorba de o spargere. Hoții nu au luat decât niște bijuterii și banii pe care îi țineam în casă. Am făcut plângere la poliție, și acum aștept să văd cum se va soluționa totul. S-a întâmplat rapid, când tatăl meu era plecat cu fratele meu la baschet. Pe mine m-au sunat abia a doua zi să-mi spună, pentru a putea filma liniștită… Este adevărat că de-atunci mi-e frică, dorm cu lumina aprinsă”, a declarat Jessie.

Jessie s-a facut cunoscută publicului din România odată cu participarea la „Vocea României”, unde a concurat chiar împotriva tatălui ei, și la Eurovision. În această perioadă, frumoasa artistă s-a aflat într-o amplă campanie de promovare la posturile naționale de televiziune. „Piesa „Să mă minți” poate fi ascultată aici:

Jessie Baneș a crescut în radio alături de tatăl ei, Mihai Baneș, și a moderat două emisiuni pentru copii la Antena 1 Oradea. Jessie a lansat de curând un videoclip la o nouă piesă care i-a pus în valoare atât frumusețea, cât și talentul artistic.