Hrană caldă pentru 150 de nevoiaşi

Uneori e suficient ca o mână de oameni buni să se unească şi să-şi dedice timpul şi energia pentru a face un bine altora. Astfel, au procedat și câţiva tineri din Oradea – voluntari ai Asociației Caritas Catolica, care nu s-au sfiit să se trezească devreme (chiar dacă erau în vacanţă) şi să-şi sacrifice o jumătate de zi, pentru a găti şi a împărţi la nevoiaşi 150 de porţii de gulaş pentru nevoiași.

Tinerii au curăţat cartofi şi zarzavaturi, au tranşat carne, sub coordonarea bucătăresei Szigeti Berkeczi Hajnal. Unii curăţau, feliau, tranşau cu rutină, alţii abia făceau cunoştinţă cu secretele bucătăriei.

Cu toate acestea, toată lumea s-a achitat cu dăruire de sarcini, iar atmosfera a fost plină de voioşie. La final, hrana pregătită a fost distribuită la prânz, vizavi de gara CFR.

Deşi meteorologii au promis timp frumos, de primăvară, pentru sfârşitul de săptămnă trecut, voluntarii au avut de înfruntat o vreme destul de rece – însă satisfacţia a fost cu atât mai mare, căci în frigul instalat, nevoiaşii s-au bucurat şi mai mult, de supa hrănitoare şi fierbinte.

Din gulaş au fost serviţi nu doar nevoiaşii care se învârt des prin zona gării, ci şi muncitorii navetişti, familii care aşteptau autobuzele de cursă lungă, câţiva vârstnici aflaţi în trecere şi orice persoană căreia i-a picat bine o supă caldă în frigul de afară.

Exemplu de urmat

„Pentru mine voluntariatul este ceva extraordinar. Am avut plăcerea să cunosc mulți oameni noi şi împreună am putut ajuta mulţi nevoiaşi. Întotdeauna am simţit că trebuie să-i ajut pe alţii.

Atunci când, acasă, mă aşez la masă, e cald şi e bine, dar mă gândesc că alţii, mai puţin norocoşi, îndură foame şi frig. Astăzi oamenii uită de grija celorlalţi. Îi uită pe cei care nu au parte de ceva ce nouă ni se pare firesc. Îndemn oamenii să ajute pe cât posibil. Omul de unul singur nu poate ajuta pe toată toată lumea, dar fiecare om poate ajuta pe cineva. Sunt mulţi cărora soarta nu le-a hărăzit nimic bun. Acum, noi am oferit o supă caldă nevoiaşilor. Această acţiune ar putea fi un exemplu de urmat. Nouă ni se pare important, ca nu doar să ajutăm, dar să şi oferim câte-un zâmbet. Ca ei să nu se simtă singuri”, a spus, după acţiune, Kinga Szabo, voluntara Asociației Caritas Catolica.

Caritasul romano-catolic asigură cu regularitate, zi de zi, la cantina socială, o masă caldă pentru 80 de nevoiaşi, pe tot parcursul anului.

Pe timp de iarnă, prin astfel de acțiuni, Caritas Catolica se străduieşte să ajute cât mai mulţi oameni, şi să atragă atenţia asupra importanţei solidarizării în ajutorarea celor cărora soarta nu le-a surâs. Acțiunea a fost susținuta de Caritas Verband Passau, care de decenii sprijină programul cantinei sociale Caritas Catolica Oradea.