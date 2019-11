Hydro angajează sculer matrițer

Suntem in cautare de noi colegi in pozitia de : SCULER MATRITER (experienta in Extruziune de aluminiu sau Injecție mase plastice).

Locatie : Chisineu Cris · Să asigure întreţinerea corespunzătoare a matriţelor şi sculelor · Să depisteze defectele şi să intervină cât mai prompt pentru remedierea acestora; · Să asigure întreţinerea preventivă a matriţelor; · Să execute prelucrări mecanice prin aşchiere – operaţii de rectificare , frezare şi de strunjire; · Să respecte toleranţele înscrise pe desenul de execuţie a piesei; · Să aplice corect regulile de calitate existente; CERINTE: · Studii: medii sau postliceale tehnice · Experientă în productie min.3 an · Cunostiinte de citire si interpretare desene tehnice · Cunostiinte de prelucrari prin aschiere · Cunostiinte utilizare instrumete specifice activ · Aptitudine medical TOATE APLICATIILE pot fi depuse prin fax:0257-351 570 , direct la sediul companiei in Ch Cris, str. T.Vladimirescu FN ( spre Socodor) sau e-mail recrutare@hydro.com Advertorial! Hb: 299530