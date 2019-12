Iată pe cine văd bihorenii liderul care schimbă lumea, voluntarul anului, dascălul anului

„120 de nominalizări au sosit în căsuța noastră de email, 120 de motive să spunem mulțumesc celor ce schimbă încet și cu răbdare comunitatea noastră, celor care cred ca excelența în activitate este obligatorie, celor ce își dedică timpul și energia cu scopul de a ajuta.Ne-am dori să îi premiem pe fiecare dintre cei nominalizați însă putem doar să îi felicităm pe fiecare în parte și să le mulțumim pentru efortul lor”, spune Claudia Abrudan, director executiv la Fundația Comunitară Oradea.

Iată care sunt nominalizările din acest an: Liderul care schimbă lumea va fi desemnat dintre: Filip Barabas, Ioana Mădălina Maiorescu, Alex Petricaș, pr. Mihai Fechetă, Vlad George Sarca, Bela Horvath. La Categoria „Promotor al Excelnței Școlare”: Mirela Tanc, Natalia Ștefan, Maria și Adrian Niță, Nicoleta Pazmany, Grădinița Joyful Learning, Compania Celestica și Robotics Club Oradea, Compania Celestica și Asociația Educațională ProTime-R.

Pentru titlul de Promotor al Culturii și Artei propunerile sunt: Ionuț Caragea, Corul de Cameră Voces, prof. Iuliu Orban, Ansamblul Folcloric Nuntașii Bihorului, Andrea Mandel Koncz, Viktor Iosif, Remus Toderici, Ana Maria Hotoran și Țârc Mirela, Echipa proiectului „Jurnalism muzical pentru comunitate”. La Categoria

ONG-ul anului: ARDT Oradea, Asociația Star Vivere, Societatea de Binefacere Don Orione Oradea, Amia, suflet de copil, Asociația Zâmbet și speranță pentru viitor, Asociația Love Bihor. Proiectul anului va fi ales dintre următoarele: O cană de fericire, Casa de lângă Spital, Școala de vară ARDT Oradea, Toalete ca la carte, Mâini curate, copii sănătoși, Academia de management, Protejarea zonelor turistice de deșeuri, Școala împotriva traficului de persoane, Taberele Love Bihor, Oradea donează o pâine, Campanii Umanitare West Alpine Off Road, Un microbus pentru un sat, Jurnalism muzical pentru comunitate, Platforma you4edu, Animatori pentru viitor, 1001 jucării pentru copii, Făuritorii de zâmbete, Punte pentru integrare, Supraveghere video Defileul Crișului, Unlock tje Potențial of the future, O casă ca Acasă, Toastmaters.

Premiul Excelență în meserie ar putea merge la: Adela Lia Rusu, Alexandru Tiba, Iștoc Ionuț și Doru Besleagă, Andrei Togor, Adela Bokor, Andrea Mandel Koncz, Simona Bișboacă, Rozalia Bot Foghiș, Alexandru Octavian Stoica, Camelia Filip, Romeo Râmbu, dr. Rareș Gherai, echipa Cabinetului av. Rusu Cristian.Echipa anului va fi una dintre acestea: Echipa de voluntari „Oradea donează o pâine”, Echipa Serviciului de Intervenție în regim de urgență în domeniul asistenței sociale, Echipa proiectului „Jurnalism muzical pentru comuniate”, Echipa Cabinetului de Consiliere Liceul Don Orione, Asociația Educațională Pro Time-R și Celestica.

Nu în ultimul rând, va fi desemnat Voluntarul Anului, dintre oamenii care dăruiesc semenilor ceea ce au ei neprețuit, timpul lor. Nominalizările: Paul Beniamin, Loredana Mogoș, Ioana Mădălina Maiorescu, Istvan-Zsolt Balazs, Marius Jula, Cornel Sfârle, Iasmina Corb, Ionuț Coman, Mellisa Marec, Simona Kadas.