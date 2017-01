Îi zoreşte înainte să le desfiinţeze comisiile

Prima decizie vizibilă în sistemul sanitar românesc luată de ministrul Sănătăţii, bihoreanul Florian Bodog, va fi aceea că bolnavii vor fi scutiți de aşteptare în privinţa acordării tratamentelor. Guvernul a decis săptămâna trecută să elimine comisiile de experţi de la nivelul caselor de asigurări de sănătate judeţene şi de la nivelul CNAS. „O Hotărâre de Guvern care face dreptate, până la urmă. Pe scurt, desfiinţează acele comisii de specialitate care hotărau aprobarea sau nu a anumitor dosare”, a declarat premierul Sorin Grindeanu pentru presa centrală.

Pe repede înainte

Ministrul Sănătăţii, Florian Bodog, a informat că aceste comisii se vor desfiinţa de la 1 martie, dar le-a dat temă de casă membrilor acestor comisii. Aceştia sunt astfel obligaţi ca până la 1 martie, când se vor desfiinţa comisiile, să rezolve toţi pacienţii: „Acest demers va duce la creşterea accesului pacientului la medicamente încă din momentul diagnosticării. Această măsură este prevăzută în planul de guvernare pentru care am fost aleşi. Medicul curant va putea prescrie direct medicamentele, conform protocoalelor terapeutice. Facem precizarea că până la intrarea în vigoare a HG, care se va face începând cu data de 1 martie, comisiile vor soluţiona toate dosarele care se găsesc pe ordinea de zi, în aşa fel încât începând cu 1 martie să putem intra pe prescripţie directă”, a declarat dr. Bodog.

Astfel, pentru 106 de tratamente cu DCI-uri (Denumiri Comerciale Internaționale) nu vor mai trebui aprobări de la casele judeţene (36) ori la Casa Națională de Asigurări de Sănătate (100), medicii specialişti fiind cei care, potrivit protocoalelor terapeutice, vor da bolnavilor tratamentele adecvate.

Decizia vizează o serie de afecţiuni oncologice, dar şi boli rare (hemofilie, scleroză multiplă, scleroză tuberoasă etc.), afecțiuni reumatice, tratamentul hepatitei cronice de tip B și C, afecțiuni cardiovasculare, tratamentul substitutiv al afecțiunilor oncologice, boala Parkinson, ADHD, diabet zaharat, tulburări de creștere la copii, scleroză multiplă, epilepsie etc.