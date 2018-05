Ilie Bolojan printre medicii și asistenții de la UPU Județean. Dr. Carp va numi alt șef la UPU

Vineri, acesta si-a dat oficial demisia din functia de medic-sef UPU Bihor, dar, dupa o intrevedere avuta sambata cu primarul Bolojan, ar fi revenit asupra deciziei.

Primarul Ilie Bolojan a descins duminica la fata locului si le-a explicat angajatilor de la UPU, asa cum a transmis anterior si pentru Bihon.ro si JB, ca a suplimentat salariile la tot spitalul pentru ca reducerile de sporuri dictate de Ministerul Muncii, se pare, sa nu fie resimtite, dar in acelasi timp, nici personalul TESA sa nu ia sub salariul minim pe economie.

Astfel, primarul a enumerat cateva din veniturile de la Judetean, apreciind ca medicii primari care luau aproape 9.000 lei in februarie, acum vor lua 13.000, iar asistentii vor lua unii si cu 700 de lei in plus fata de februarie.

UPU e doar 10% din Judetean

Primarul a detaliat ca urmeaza ca, intr-o luna, sa apara modificari la nivel de Guvern sau se va lua o alta decizie in Consiliul Local.

La fel ca si managerul spitalului, dr. Gheorghe Carp, primarul a declarat ca pentru tot Spitalul Judetean s-a suplimentat fondul de salarii cu bani dintr-un fond de rezerva al unitatii medicale si ca nu se putea face exceptie doar pentru UPU, asa cum, ar fi dorit seful UPU, dr. Hadrian Borcea.

„Nu puteam mari salariile doar la UPU si ceilalti sa nu primeasca nimic, adica sa aiba veniturile diminuate pe aprilie, in baza actului emis de Guvern. UPU reprezinta doar 10% din spital”, a spus dr. Carp, care a declarat pentru Bihon si JB ca va numi alt medic la conducerea UPU, in locul demisionarului dr. Borcea.

Pe de alta parte, cei prezenti la UPU au amenintat ca-si dau si ei demisiile luni, la secretariatul spitalului, dar primarul i-a indemnat la cumpatare.

Probleme in urgente

Modificari fara prea multe anunturi publice au fost facute si la nivelul serviciilor de ambulanta, unde se pare ca asistentii vor incepe sa ia, din aceasta luna, salariu identic cu cel al ambulantierilor si, in 2020, ar urma sa ajunga la acelasi salariu cu al unei infirmiere, daca nu apar modificari serioase in legislatie. Un grup de asistenti din toata tara, neafiliati la niciun sindicat, si-au luat inima in dinti si au transmis zilele trecute o petitie la Ministerul Sanatatii.

In sistemul sanitar, exista un salariu de incadrare, mai mic, restul venitului fiind reprezentat de sporuri. Oamenii din serviciile de ambulanta cer ajustarea salariului de incadrare (fapt mai greu realizabil) intrucat cuantumul sporurilor poate varia si se poate modifica oricand de guvernele ce se perinda la conducerea tarii.

„Revoluția” de la UPU se amână! Diferențele salariale vor fi plătite dintr-un fond special Sâmbătă, în urma întâlnirii dintre primarul Ilie Bolojan și dr. Hadrian Borcea, urgentiștii au decis să își amâne demisiile. Ilie Bolojan a dat asigurări că nu s-a pus problema tăierii salariilor de la medicii și asistenți. Chiar dacă în ședința Consiliului Local de joi au s-a votat diminuarea s... Citește articolul

Dr. Hadrian Borcea și-a anunțat demisia de la conducerea UPU Bihor HDecizia dr. Hadrian Borcea vine după ce joi Consiliul Local Oradea a decis să reducă sporurile acordate medicilor și asistentelor, pentru a crește veniturile personalului Tehnic, Economic și Socio-Administrativ (TESA). UPDATE | Dr. Lucia Daina a declarat pentru Bihon.ro și Jb că vineri, până la... Citește articolul

Angajații UPU amenință că își dau demisia în spirit de solidaritate cu dr. Hadrian Borcea Vestea că dr. Hadrian Borcea a demisionat s-a răspândit rapid printre angajații Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Oradea. Imediat după ce au aflat de demisie, mai mulți angajați medici și asistente au venit din timpul lor liber la spital. Aceștia chiar și-au scris demisiile, însă... Citește articolul