Imagini de groază în Italia: viaductul unei autostrăzi s-a prăbușit

Presa italiană transmite că sunt zeci de persoane rănite, bucăți mari din autostradă căzând peste autoturisme.

Podul este cunoscut sub numele de Morandi și a fost construit în anii 1960, iar în 2016 a fost reabilitat.

Consulatul General al României la Torino urmărește îndeaproape evenimentele legate de prăbușirea unui pod rutier în orașul Genova. Oficiul consular a întreprins, în regim de urgență, demersuri pe lângă autoritățile locale, în vederea obținerii unor informații cu privire la existența unor cetățeni români printre persoanele afectate.

Până în acest moment, autoritățile italiene nu au notificat oficiul consular cu privire la existența unor cetățeni români printre persoanele afectate, iar la nivelul consulatului nu au fost recepționate solicitări de asistență consulară în legătură cu acest incident.

Ministerul Afacerilor Externe reamintește că cetățenii români afectați pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale oficiului consular:+39 011 249 57 75; +39 011 249 52 64; +39 011 249 50 64; +39 011 235 90 53, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență sau la numărul de urgență al oficiului consular: +39 338 756 8134.

Po pádu stometrové části mostu v Janově jsou desítky mrtvých.

ITALY AMBULANCE SERVICE SAYS “DOZENS OF DEAD” IN GENOA MOTORWAY BRIDGE COLLAPSE – ADNKRONOS NEWS AGENCY pic.twitter.com/XPAgwZMYPz

— Vojtěch Gibiš (@VojtechGibis) 14 august 2018