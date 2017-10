Imagini şocante dintr-un spital din România: o infirmieră şterge cu mopul pe lângă un pacient căzut pe podea

Conducerea Spitalului Judeţean Tulcea a deschis o anchetă în acest caz, pentru a vedea cum s-a petrecut totul. Directorul instituţiei, Tudor Năstăsescu, a declarat, sâmbătă, că bărbatul care este căzut în UPU este cunoscut pentru că vine foarte des la spital, din cauza consumului de substanţe interzise şi a alcoolului.

„Am declanşat o anchetă internă. Am luat legătura cu medicul de gardă din seara respectivă şi cu cele două infirmiere care mi-au povestit ce s-a întâmplat. Bărbatul este foarte cunoscut la unitatea medicală. Are probleme psihice, consumă substanţe interzise şi alcool. Nu are locuinţă, stă într-un cămin social în apropierea unităţii sanitare şi obişnuieşte să vină foarte des la UPU”, a declarat Năstăsescu.

Potrivit acestuia, numai în ultimul an, pacientul a avut 57 de prezentări la Urgenţe.

Din discuţiile pe care le-a avut cu personalul medical care a fost de gardă în joi, când s-a realizat filmarea, Tudor Năstăsescu a aflat că pacientul a intrat în UPU, a stat puţin, apoi s-a întins pe jos şi a început să facă scandal. Apoi s-a ridicat, a înjurat medicii, şi-a aprins o ţigară şi şi-a cumpărat o cafea, iar ulterior a plecat pe propriile picioare.



Sursa: Mediafax