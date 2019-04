Implant Pentru Refuz, poate ultimul concert de club în Oradea

Fiecare concert al timişorenilor de la Implant Pentru Refuz încarcă de energie şi trezeşte sâmburele de nerv şi atitudine care ar trebui să crească în fiecare. Vineri seara au venit în Moszkva pentru a lansa noul single şi videoclip, „Sub straturi”, piesă în colaborare cu Nick Făgădar de la Luna Amară.

Împreună cu piesa „Între-deschis” cu Adrian Despot (Viţa de Vie) şi „Cer-Pământ” cu Cătălin Chelemen (Coma), cele trei vor face parte de pe un album ce va fi lansat la sfârşitul anului. Nu au umplut sala ca altădată, dar fanii adunaţi în faţa scenei au fost suficienţi pentru a interacţiona cu trupa, atât la piesele de pe viitorul album, cât şi la cele mai vechi precum „Mental”, „Simplu”, „Sidef”, „În soare deschis” sau „Apus” alături de orădeanca Mădălina Beju.

De la Oradea, a doua zi urmau să cânte într-un club din Baia Mare. Dar au postat acest mesaj pe pagina lor de Facebook: „Din motive ce nu țin de voința noastră, concertul din această seară din Baia Mare a fost anulat. Ne pare rau de situația apărută; Ne vedem data viitoare”. Nici Oradea nu ar fi fost departe de acest mesaj…

Fără Oradea

Acum o săptămână, Adrian Despot de la Viţa de Vie spunea că trupa nu îşi mai permite să pună Oradea pe lista concertelor de club, costurile fiind prea mari. Acelaşi lucru s-a întâmplat şi după concertul Implant Pentru Refuz, când solistul trupei, Octavian „Vita” Horvath a mărturisit acelaşi lucru. Şi ăsta este în general păcatul concertelor de club cu bilete. S-ar putea crede că este vorba de preţul biletelor.

Dacă la Viţa de Vie biletul a costat în presale 40 de lei şi în seara concertului 50, la IPR biletul a fost 30 de lei. Şi vorbim de două dintre cele mai iubite formaţii de rock alternativ din ţară. Dar argumentul preţului nu stă în picioare atâta timp cât concertele au fost anunţate cu aproximativ o jumătate de an înainte, timp în care orice fan ar fi avut timp să adune bani de bilet. Şi atunci ajungem la ideea ca românul încă nu e obişnuit să cumpere bilet la un concert de club.

Bani de bilet

Acum câteva zile Nicu Covaci scria pe pagina lui de Facebook: „Pregătim un concert în care fiecare bilet va fi însoţit de un CD cadou – 19 aprilie, Quantic, Bucureşti. Am vrut să facem din asta o surpriză, dar o mare parte dintre fanii care vor fi acolo deja ştiu. Intre timp, ‘presa’ este de părere că nu este un gest frumos din partea mea să cer bani pe bilet, la concerte. Gestul de a pretinde bani pe bilete este unul ‘ca în occident’.

Ca sa vezi… Toţi artiştii pe care îi cunosc şi pe care îi respect cântă fără a pretinde bani în tot felul de conjuncturi şi evenimente – concerte caritabile, strângeri de fonduri, etc. Sunt unul dintre cei care n-a spus niciodata ‘nu’, deşi n-am făcut niciodată public lucrul ăsta, n-am făcut vreo glorie din asta. Toţi membrii formaţiei Phoenix au participat la asemenea concerte. Sunt cu totul altfel de evenimente, pe care le promovam şi le susţinem cât de des putem. Dar dacă am ajuns în punctul în care artistul este criticat pentru ‘tupeul’ de a cere bani pe bilet, înseamnă că ceva e putred rău în modul în care vedem lucrurile… Indiferent în ce zi are loc concertul respectiv şi ce înseamnă ea pentru artist. Slab, băieţi… Nu vă face cinste!”

Printre cei care au reacţionat la postarea lui Nicu Covaci a fost şi Alin Dincă, solistul formaţiei Trooper. „(…)În momentul în care un artist anunţă un concert, în funcţie de anvergura spectacolului, artistul deja are o gaura considerabilă în buget. Gaura reprezentată de costurile sălii, costurile sunetului, ale luminilor, promovării etc. Daca ai şi invitaţi… te duci dracu. :))) Bun. Cu toate astea micuţii scriitori de internet vor concerte gratuite.”

Pe scenă vedem pasiune, atitudine, profesionalism, ne bucurăm de muzica lor, vibrăm la fiecare notă, urmărim lista de evenimente să vedem dacă în turneu e prins şi oraşul nostru, uitând de multe ori că în spatele acestor concerte sunt mii de ore de repetiţii, bani investiţi în echipament, deplasări, cheltuieli.

Dacă la un concert sunt doar o sută, două sute de plătitori de bilete, şi dacă mai punem şi slaba promovare pe care o fac cluburile, ne putem de pe acum consola cu ideea că pe majoritatea trupelor underground le vom mai vedea doar la Cluj-Napoca, sau Timişoara, sau vom rămâne la bunăvoinţa instituţiilor sau privaţilor potenţi financiar care vor organiza în viitor evenimente în aer liber.

Aşa cum pentru un concert cluburile nu sunt dispuse să plătească onorariul şi cheltuielile unei trupe în ideea că vor recupera banii din biletele vândute şi consumaţie, trupele cu atât mai mult nu ar avea motive să îşi asume nişte cheltuieli bazându-se pe vânzarea de bilete, oricât de dragi le-ar fi fanii din acel oraş. Vorba trupei Implant Pentru Refuz, e simplu şi greu…