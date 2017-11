Implicare şi conştientizare prin culturalizare

Cu acest prilej, în jur de 20 de tineri au participat la mai multe drumeții și au vizitat comuna Remeţi, barajul Leşu Ursului, Biserica din lemn din Remeţi, comunca Bulz.

Sera tinerii s-au strâns în jurul unui foc de tabără, socializând şi povestind între ei.

„Această excursia culturală a fost posibilă în colaborare cu Consiliul Judeţean Bihor, Direcţia de Dezvoltare şi Implementare Proiect, prin intermediul fondurilor Direcţiei de Dezvoltare şi Implementare Proiecte (DDIP) alocate pentru activităţi non profit de interes judeţean în baza Legii 350/2005, Ordin 130/2006. Pentru ca excursia să poată avea loc am avut și sprijinul a doi parteneri, sponsori (SC Andy Trans Tours şi SC Listra Com) care ne-au asigurat transportul pentru întreaga perioadă a excursiei, iar Pensiunea Apuseni Wild Remeţi a fost cea care ne-a găzduit și a oferit tinerilor micul dejun”, ne-au declarat Camelia Bancse şi Cosmin Crişan, Coordonatori proiect.