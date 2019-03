Împotriva discriminării și a bullying-ului

Colegiul Economic „Partenie Cosma” din Oradea derulează, pe o perioadă de doi ani, proiectul Erasmus+ cu titlul „Walking in the shoes of others”. Practic, în cadrul proiectului a fost semnat un parteneriat strategic cu alte cinci școli, din Marea Britanie, Portugalia, Croația, Italia, Cehia.

Partenerii proiectului sunt: Launceston College – Marea Britanie, Agrupamento de Escolas Rodrigues de Freitas (Porto – Portugalia) – Portugalia, Ekonomska i turisticka skola, Daruvar – Croaţia, Colegiul Economic „Partenie Cosma” Oradea, Instituto Professionale Servizi Enogastronomia e Ospitalita Alberghiera, Arzachena – Italia, Stredni skola hotelova a sluzeb Kromeriz- Cehia.

„Prin activitățile proiectului va fi abordată o temă de foarte mare actualitate, care afectează, sub multiple forme și cu intensități diferite, toate școlile partenere din proiect, și anume incluziunea socială. Astfel, acest proiect urmărește să contribuie la combaterea abandonului școlar pe motive de excluziune socială, să asigure un cadru în care dascălii din diferite școli să-și împărtășească abordările de succes pentru prevenirea discriminării de orice natură. De asemenea, se dorește formarea la elevii aparținând unor așa-numite «minorități» – grupuri vulnerabile de tineri de anumite etnii, proveniți din zone defavorizate, cu părinți emigranți/imigranți ș.a. – a unor abilități care să contribuie la integrarea lor în comunitate și care să reducă astfel discriminarea, segregarea, rasismul, bullying-ul și violența în rândul tuturor elevilor”, a explicat prof. Maria Koteles, coordonatorul de proiect.

Întâlnire în Italia

Trei elevi și trei profesori din Oradea au participat, din 10 până în 16 martie, la a treia întâlnire din cadrul proiectului. Aceasta a avut loc în Nordul Sardiniei, în Arzachena (Italia).

La întâlnire au luat parte elevii Diana Ienciu, Bara Davide și Alex Balic, alături de profesorii Daniel Negrean, Mihaela Moca și Maria Koteles.

Cu toții au luat parte la workshop-uri, activități de dezvoltare a inteligenței comunicaționale, Let’s pizza together – activitate ce a vizat dezvoltarea abilităților de muncă în echipă și de comunicare, vizitarea unor situri arheologice, prezentări ale sistemelor de educație din țările partenere, English master class, ateliere de olărit etc.

Voie bună

Participanții au fost fascinați de Costa Smeralda, unde au vizitat Hotelul Sheraton, un hotel de 5 stele din lanțul Marriott.

„Pentru mine, acest proiect a reprezentat o ocazie unică de a descoperi noi locuri, de a intra în contact cu alte culturi și de a-mi face prieteni noi. Călătoria în sine a fost o adevărată experiență, întrucât am avut ocazia să văd locuri pe care mi-am dorit demult să le văd.

Cele cinci zile pe care le-am petrecut alături de elevul care m-a gazduit au fost pline de voie bună și de activități interesante, desfășurate atât în cadrul liceului la care acesta învață, cât și în afara acestuia. Principalul motiv pentru care mi-a plăcut atât de mult această experiență a fost posibilitatea de a cunoaște persoane de naționalități diferite, cu care țin legătura chiar și după terminarea mobilității”, a spus Davide Bara, din clasa a X-a A, unul dintre participanții la schimbul de experiență.