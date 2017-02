Impresionant! Un bărbat, singurul protestatar din oraşul vrâncean Odobeşti

Încă de marți seara, de la adoptarea Ordonanței de Urgență, Cosmin Bîrsan a fost singurul locuitor al orașului Odobești care a ieșit în stradă pentru a-și manifesta nemulțumirea. Așa că, bărbatul s-a „înarmat” cu două pancarte cu mesajele „Nu amnistiei și grațierii” și „DNA, să vină să vă ia” pentru a-și susține crezul cu toate că polițiștii orașului nu au fost tocmai de acord cu critica tânărului față de autoritățile orașului.

Impresionați, câtiva tineri au pornit sâmbătă să fie alături de protestatar. „Am ajuns la Odobeşti. Ghici ce am găsit. Oamenii frumoşi pe care îi căutăm. Este doar un gest de solidaritate. Sper să fie mai multe care să urmeze”, au spus, conform unui agenții naționale de presă, bucureștenii care au mers să-l susțină pe Cosmin.

„O zi pe care am început-o prost, pe la politie, din cauza unor injectaţi politic care nu sunt de acord cu atitudinea pe care eu o am zi de zi. Au ales sa se răzbune în cel mai josnic mod. Mi-au mânjit uşa casei cu “rahat”. Din păcate nu ştiu că de rahat te cureţi, în schimb conştiinţa…. Am terminat aceasta zi protestând singur în Parcul Civic din oraşului meu. Unul nu a avut curajul sa vină alături de mine. Dictatura din Odobeşti este vizibilă pana pe Marte, prieteni. Sunt singur în Odobeşti, dar sunt alături de sute de mii de români din ţară care s-au săturat de coruptie, hotie şi minciună. În seara asta am realizat că nu suntem singuri, românii s-au UNIT, au făcut front comun împotriva hoţilor. Este tot ce contează în acest moment. România îşi revine ! Sunt sigur de lucrul asta! Mâine este o nouă zi. Cine știe ce va mai fi!?”, a scris Cosmin Bîrsan pe pagina de Facebook.