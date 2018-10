Imre Pal, locul 3 la concursul național de cafea „Coffee In Good Spirits”

Campionatul Național de Cafea cu alcool s-a desfășurat, în perioada 13-14 octombrie, la Cluj Napoca și a fost împărțit pe parcursul celor două zile. Concret, bariștii au preparat zece cocktailuri cu cafea și alcool, patru reci și șase calde, toate contra timp.

Oradea a fost reprezentată în acest concurs de „orădeanul prin adopție” – Imre Pal, iar un juriu format din specialiști în prepararea și degustatul cafelei au notat băuturile și l-au desemnat pe acesta ca ocupant al locului trei.

„Experiența a fost superbă și a reprezentat o provocare foarte mare pentru mine mai ales că au fost băieți care s-au pregătit 3 – 4 ani pentru acest concurs. Eu m-am pregătit zilnic, circa 3 – 4 săptămâni. În prima probă am extras un bilețel care desemna un alcool cu care urma să prepar o băutură într-un timp relativ scurt. Emoțiile și-au făcut și ele simțită prezența, cu atât mai mult cu cât am fost primul concurent.

În cea de-a doua probă am preparat două băuturi concepute de mine, iar în a treia probă am refăcut o băutura din a doua. Dificultatea a rezultat și din faptul că pe parcurul probelor trebuie să explici toate procedurile, de la boabele de cafea, la origine, altitudini la apa pe care o folosești deoarece apa joacă un rol foarte important în aroma cafelei. Eu mi-am preparat singur apa pentru a ajunge la nivelul optim pentru cafea”, a declarat Imre Pal pentru Bihon.ro.

Cine este Imre Pal?

Mulți dintre orădeni îl cunosc pe Imi, după cum îi spun apropiații, după căldura pe care o emană în cafeneaua în care lucrează. Pentru cei care nu îl cunosc însă, Imre Pal este un tânăr, în vârstă de 29 de ani, din Cluj Napoca a cărui viață a trecut prin diverse schimbări. Toate ghidate de pasiunea pentru bar și pentru cafea.

Imi a fost pasionat de mic de cafea, fiind interesat de cum ajunge de la bob, în cană. El a început să lucreze în spatele barului la 16 ani.

În primă fază s-a angajat la o braserie, iar primele două săpămâni a lucrat ca ajutor bucătar. Curiozitatea nu îl lăsa să stea liniștit și se tot ducea la bar, acolo unde îl atrăgea cel mai mult, motiv pentru care a fost scos afară din bucătărie și dus la bar.

„După două săptămâni nu știam să țin o sticlă în mână, eram vai ș-amar de capul meu, dar toate încep de undeva”.

În următorii ani, Imre Pal a schimbat mai multe localuri în care a dat dovadă de implicare și unde, de la oameni experimentați, a învățat cum să lucreze corect în această meserie și cum să trateze oaspeții, experiență ce a consolidat-o prin multă muncă, determinare, dar și prin cursurile și seminariile la care a participat.

Rezultatele nu au întârzâiat să apară, fiind rapid promovat ca șef de bar. S-a gândit o vreme că trebuie să facă mai mult de atât, că trebuie să o ia pe cont propriu. Tinerețea și entuziasmul l-au mânat să-și deschidă un club, al cărui manager era chiar el.

Nu s-a regăsit în viața de noapte și a dorit să își schimbe radical viața: „Lucrând în club, cu mult alcool, deja mă săturasem, nici nu mai voiam să aud..așa că am lucrat 3 ani cu totul altceva, am fost agent de vânzări. Pot spune cu sinceritate că, în ciuda satisfacției salariale, ceva îmi lipsea. Gândul și sufletul meu erau tot la bar! Motiv pentru care am demisionat și m-am întors la prima dragoste: barul”.

A lucrat la un restaurant ca barman, dar nu a rămas nici aici pentru că pasiunea pentru cafea l-a împins de la spate să se angajeze la Olivo Caffe, una dintre cele mai îndrăgite cafenele din Cluj. Acolo, Imi avea să învețe cu adevărat ce înseamnă și cum se lucrează cu cafeaua.

„Când am ajuns acolo mi-am dat seama că până atunci nu știam să lucrez cu cafeaua și mi-a fost foarte greu să îmi corectez deprinderile cu care eram învățat. E foarte greu când ești obișnuit să faci ceva, să îți schimbi stilul. Dar am scos-o la căpăt și am învățat să îmi corectez greșelile. Am rămas în acea familie 1 an și jumătate și…printr-o cunoștință comună, Linda Seres, administratorul de la Ristretto a intrat în contact cu mine și m-a făcut să las în urmă Clujul pentru Oradea”, ne-a povestit Imre Pal.

Întâlnirea cu Oradea

A avut spirit aventurier și cu siguranță Linda Seres bune abilități de convingere, astfel încât Imre Pal a venit la Oradea cu…un bagaj de scepticism.

„Am mai fost cu mulți ani în urmă în acest oraș și țineam minte că Oradea e un oraș trist, supărat, fără viață, dărăpânat. Nu era întreținut. Efectiv era un oraș posomorât. Situația s-a schimbat. Când am venit la interviu am găsit alt oraș, nu îmi venea să cred. Am stat și m-am întrebat: «Acesta e orașul în care am fost în urmă cu câțiva ani?». S-au schimbat foarte multe lucruri în bine, începând de la clădiri, străzi, poduri și până în industria Horeca care crește tot mai mult. Mi-am dat seama în acel moment că am șansa să devin unul dintre pionierii orașului în industria cafelei. Linda mi-a făcut cunoștință cu Oradea, m-a ajutat să cunosc pulsul orașului. Chiar din acel moment am realizat că este un om deosebit. Pot zice că e cel mai fain angajator cu care am lucrat până acum..și..am schimbat câțiva”, a mai adăugat Imre.

Calitate, nu cantitate

Pentru că socoteala de acasă nu se potriveşte cu cea din târg, în ciuda faptului că și-a propus să stea la Oradea 6 luni, doar cât să se ocupe de meniu, Imi se află de doi ani și jumătate în orașul nostru pe care l-a și reprezentat la competiția din weekend lăsând în urma lui familie, casă, prieteni și iubită.

„Aici e noua mea casă. Oamenii faini de aici și familia de la Ristretto mi-au anulat orice gând de plecare. Am avut propuneri la alte cafenele, însă nu am fost tentat să plec pentru că nu cred că mă regăsesc în altă parte. Oamenii cu care colaborez aici sunt ca și cum ar fi frații sau surorile mele. Sunt foarte implicat sufletește ca să mai pot să plec. Principalele mele activități aici sunt formarea personalului, rareori mai intru în bar pentru că am alte responsabilități care mă solicită, sunt mai mult pe sală. Am grijă de oaspeții care ne trec pragul, îi îndrum, le fac recomandări, mediez eventualele probleme și am grijă ca meniul să fie impecabil. Pe scurt scopul meu este să plece toată lumea mulțumită”.

Întrebat cum găsește Oradea după cei doi ani și jumătate petrecuți aici, Imre Pal a dezvăluit că vede o continuă creștere: „Se schimbă inclusiv calitatea de consumatori. Dacă înainte se miza pe cantitate, acum se poate observa cu ușurință că tot mai mulți vânează calitatea. Odată cu dezvoltarea orașului, au crescut și pretențiile orădenilor. Ceea ce pentru mine reprezintă o schimbare în bine. Am vorbit și cu străinii care ne vizitează și le place foarte mult. Noi suntem ardeleni și suntem calzi ca și oameni, iar ei pe lângă că apreciază frumusețea orașului, rămân impresionați de cafenele, de restaurante și de căldura cu care sunt primiți”.

Imi susține că localul în care lucrează l-a ajutat să înțeleagă mai bine oamenii și să conducă cu adevărat o echipă, dar și că l-au făcut un pic mai calm și mai bun, atât pe plan personal cât și profesional.

Cu o experiență în spate de 10-11 ani, Imre Pal a mai participat la ediție națională de Latte Art, desfășurată la București în cadrul unui Festival de Cafea și unde a ocupat locul 7 din 20 de participanți.