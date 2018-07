În 18 iulie începe Electric Castle

Iubitorii muzicii electronice ştiu deja că săptămâna viitoare începe Electric Castle. Festivalul Electric Castle se desfășoară în perioada 18-22 iulie 2018 în Bonțida.

Dintre trupele confirmate pentru ediția din 2018 se numără: Damian Marley, Jessie J, London Grammar, Mura Masa, Richie Hawtin, Excision, Groove Armada (Dj Set), The Bloody Beetroots, St Germain, Nothing But Thieves, Son Lux, Tchami, Mum, Alison Wonderland, Digitalism, Bakermat, Dub Pistols, Little Big, Kensington, Elderbrook, Netsky, Valentino Khan, Quantic, JP Cooper, Wolf Alice, The Horrors, San Holo, Nastia, Fakear, High Contrast, Makoto, Krakota, London Elekricity, Northlane, Cancer Bats, Dubioza Kolektiv, Kris Kros Amsterdam, Subcarpați, Vița de Vie, OCS, Vunk, Class, Hospitality, Elrow, Guilty Pleasures, Hungarian Opera Orchestra.

Electric Castle este primul festival din România care a adus muzica electronică pe scenele indoor sau în aer liber ale unui castel. Prima ediţie a avut loc în 2013, festivalul fiind nominalizat în fiecare an în finala European Festival Awards la categoria „Cel mai bun festival de mărime medie”.

Oprire la Bonţida

Pentru cei care şi-au luat bilete la festival, CFR Călători a anunţat că va suplimenta numărul trenurilor InterRegio care vor efectua opriri la Bonțida, în județul Cluj, pentru participanții la festivalul organizat în incinta castelului Banffy. Comuna Bonțida se află la 30 km distanță de Cluj și la 17 km de Gherla şi este străbătută de magistrala feroviară 401, care asigură legătura între Cluj Napoca și nodul feroviar Dej Călători, comuna fiind deservită de stațiile CFR Bonțida și Răscruci.

Din Cluj Napoca aveţi varianta de a ajunge la Bonţida cu autobuzele festivalului. Autobuzele spre Bonţida vor pleca din parcarea de la Sala Sporturilor, din Cluj sau de la Iulius Mall. Autobuzele vor circula cu o frecvenţă de 10-25 de minute, iar biletele se cumpără fie de la şoferul autobuzului, fie din staţie.