În căutarea celor mai bune universități

Trenurile pe ruta Oradea – Cluj-Napoca au devenit neîncăpătoare ieri dimineața. Adolescenții orădeni, însoțiți de părinți sau dascăli, au plecat la Cluj-Napoca, pentru a se întâlni cu reprezentanții celor mai bune universități din țară și din străinătate. Întâlnirea s-a desfășurat în cadrul The Romanian International University Fair (RIUF).

În Sala Polivalentă din Cluj-Napoca, peste 65 de universități din România și din străinătate, școli de limbi străine sau ONG-uri studențești, și-au prezentat ofertele de studii, bursele, condițiile de admitere și alte informații esențiale.

Participanți

La Cluj-Napoca, tinerii s-au putut întâlni cu reprezentanții celor mai importante universități din Transilvania: Universitatea „Babeș-Bolyai”, Universitatea Tehnică, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară și Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu”.

„Pentru pasionații de matematică și IT, domenii foarte bine dezvoltate în zonă, Clujul fiind numit în presa internațională Sillicon Valley al Europei, Facultatea de Matematică și Informatică din cadrul UBB pune la dispoziție posibilitatea admiterii și prin echivalarea notei de la bacalaureat și examen cu nota obținută la un concurs de specialtate, organizat de universitate an de an”, a declarat Ruxandra Zaharia, responsabil cu PR și Marketing Manager în cadrul RIUF.

Mai mult decât atât, la RIUF a fost prezentă și „The Entrepreneurship Academy”, o altfel de universitate, unde studiile durează patru ani, dar sunt axate pe partea practică antreprenorială. Cei care simt că sunt pasionați de antreprenoriat, business și management vor învăța și aplica an de an, cu cerințe ridicate la nivelul pieței muncii, ce înseamnă să construiești o afacere de la zero, învățând de la profesioniști și CEOs din domeniu şi mai apoi construind propriile lor afaceri.

Orădenii au mers cu întrebările pregătite și au început să își scrie, încă de la Cluj, povestea carierei lor.

„Ne-am întâlnit cu consilieri educaționali. M-am interesat de câteva dintre ofertele unor facultăți din țară (Cluj sau București) și din Anglia. Voi opta pentru Drept. Am dorit să îmi fac o imagine completă asupra oportunităților educaționale pe care le pot accesa”, a declarat Andreea Pop, elevă a Colegiului Național „Emanuil Gojdu” din Oradea, prezentă la RIUF.

Romanian International University Fair – RIUF este cel mai mare eveniment educațional din Sud-Estul Europei. Anual, peste 100 de instituții educaționale, din peste 20 de țări, vin să interacționeze direct cu tinerii români interesați de studii internaționale.