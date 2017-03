În sprijinul elevilor de liceu

Catedra de limba engleză a Colegiului Național „Mihai Eminescu” din Oradea vine în sprijinul elevilor, pentru al treilea an școlar consecutiv, cu sesiuni de simulări gratuite si examene propriu-zise.

În primul semestru al acestui an școlar au fost administrate pretestări gratuite pentru examenele KET for Schools, PET for Schools, FCE, CAE și IELTS (nivelurile A2 – C2 conform ALTE/CEFR), la care au participat peste 130 de elevi eminescieni, atât din ciclul gimnazial, cât și din ciclul liceal. Astfel, elevii au acces la pretestări care le oferă posibilitatea de a-şi verifica abilităţile şi cunoştinţele de limbă engleză în condiţii reale de examen şi îi familiarizează cu atmosfera, rigoarea şi pretenţiile testului. Foile tipizate au fost trimise de către Universitatea din Cambridge, au fost administrate de către dascălii Colegiului Național „Mihai Eminescu” și au fost retrimise la prestigioasa Universitate, pentru a fi corectate.

În lunile noiembrie, decembrie 2016 și februarie 2017, Colegiul Național „Mihai Eminescu” a găzduit sesiuni de examene Cambridge English Advanced (CAE), Preliminary for Schools (PETfS) și First for Schools (FCEfS) pe computer, la care au participat elevi nu doar din școala organizatoare, ci și de la alte școli bihorene. Sesiunile de examen au fost realizate în colaborare cu EUROLINGVA Examinations Centre, care a pus la dispoziția candidaților laptop-uri de ultimă generație si echipamente moderne de examen.

Referindu-se la Examenele Cambridge English, Ioana Pantor – profesor de lb. engleză în cadrul prestigiosului colegiu orădean – arăta că „acestea sunt foarte utile atât pentru elevii din ciclul primar, cât și pentru cei din ciclul gimnazial și liceal, deoarece sunt echivalate cu nota 10 la examenul de admitere în clasa a V-a la profilul intensiv limba engleza și la examenul pentru amiterea la profilul bilingv intensiv engleză în clasa a IX-a. Totodată, examenele Cambridge English se echivalează și cu proba de competențe lingvistice la limba engleză din cadrul examenului de Bacalaureat”.

Ca urmare a activității de pregătire a elevilor pentru examenele Cambridge și de organizare a sesiunilor de examen în liceul orădean, Colegiul „Mihai Eminescu” a primit din partea Universității din Cambridge diploma de Cambridge English Exam Preparation Centre.

Prof. Daniel Topală