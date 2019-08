În weekend are loc Salonta SoundFest!

În 24 august, ștrandul din Salonta va găzdui evenimentul ce capătă o amploare tot mai mare, de la an la an, sub egida Primăriei Salonta.

În urmă cu doi ani, acest party a fost doar un program din cadrul Săptămânii Haidone, dar datorită succesului din anii trecuți, a devenit un eveniment independent. Anul trecut, 1.400 de participanți din țară și de peste hotare s-au distrat la Salonta, depășindu-se așteptările. În acest an, organizatorii se așteaptă la o prezență și mai mare. Este anunțat un show laser și efecte vizuale. Cine sunt DJ DJ populari din țară și din străinătate vor asigura muzica pentru dans. Iată-i: Bárány Attila, ales timp de patru ani cel mai bun DJ din Ungaria; DJ Aya, o tânără talentată; Katapult DJ din Ungaria; DJ Vanotek. De asemenea, vor fi prezenți D Session, Dr. Mokán și Széplucky, alături de alți artiști locali. De asemenea, este anunțată o ofertă variată de mâncare și băutură. Intrarea pentru doamne este de 10 lei, pentru bărbați de 20 lei, vârsta minimă fiind de 16 ani. Alături de Primăria Salonta, în munca organizatorică s-au implicat Tóth Zoltán (Dj Zozó), Casa de Cultură „Zilahy Lajos“, filiala locală a UDMR-ului și angajații ștrandului. Organizatorii îi așteaptă la festival pe toți cei care îndrăgesc muzica electronică.