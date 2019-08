Inaba rămâne la CSM Digi

Telenovela jucătorului japonez Yusuke Inaba s-a încheiat în mod fericit pentru echipa noastră. Inaba a fost unul dintre cei mai buni și mai eficienți componenți ai formației orădene în sezonul precedent.

Mulțumită de randamentul jucătorului nipon, conducerea CSM Digi l-a dorit în continuare în lot, oferindu-i prelungirea contractului, încă din luna februarie. Inaba a semnat un nou contract, plecând apoi la Campionatul Mondial de la Gwangju (Coreea de Sud). Acolo, reprezentativa Japoniei a avut evoluții apreciate, iar Inaba a fost golgheterul echipei sale și al competiției.

Ca urmare a prestațiilor lui, el a primit o ofertă de la AN Brescia, o echipă de top din poloul italian, dar și european. Inaba și-ar fi dorit, firește, să joace la o astfel de formație, abonată an de an la grupele Ligii Campionilor, dar el semnase deja cu CSM Digi. Federația japoneză a încercat să obțină rezilierea contractului, dar echipa noastră nu a fost de acord cu acest lucru.

Doi „stranieri”

„Noi l-am ofertat pe Yusuke încă din luna februarie, pentru că ni l-am dorit în continuare în echipă. Este un jucător foarte bun, care face parte din proiectul nostru pentru clădirea unei formații competitive. Noi înțelegem că el și-ar fi dorit, după ce a semnat cu noi, să plece la o echipă de top cum este Brescia.

Nu puteam însă să renunțăm la el, pentru că rămâneam descoperiți. Cu doar o lună înainte de începerea noului sezon, este foarte greu să mai găsești jucători de valoare liberi de contract, pentru a-l înlocui. Au existat și presiuni din partea federației japoneze, care a încercat din răsputeri să ne convingă să cedăm.

A fost o situație dificilă, pentru că noi nu am vrut să renunțăm la Yusuke. Pe de altă parte, nu este bine să ții un jucător cu forța. Din fericire, lucrurile s-au rezolvat cu bine. Yusuke rămâne la noi, îl așteptăm să vină la echipă și să fie în continuare același jucător de bază”, ne-a declarat antrenorul CSM Digi, Dorin Costrăș.

Echipa noastră are așadar, până la ora actuală, doi jucători străini în lot, Gojko Pjetlovic (Serbia) și Yusuke Inaba (Japonia). Formația orădeană și-ar mai dori un „stranier” de mână stângă. Rămâne de văzut dacă un astfel de transfer se va mai putea realiza.