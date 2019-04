„Încă nu ne gândim la play-off”

„Piteștiul a câștigat în mod meritat, iar noi nu am reușit să menținem ritmul de joc din celelalte partide. Am început meciul modest și am rămas în urmă, dar am avut unele momente în care ne-am apropiat. Mi-aș fi dorit să obținem a opta victorie consecutivă, dar nu a fost să fie”, a afirmat Achim.

Tehnicianul orădean este convins că BCMU FC Argeș va fi o adversară redutabilă pentru echipa sa în play-off. „Deocamdată nu m-am gândit la play-off. Cu siguranță va fi o serie tare, pe viață și pe moarte, exact așa cum este orice meci sau serie din play-off. Toate echipele dau tot ce au în play-off”, a declarat antrenorul CSM CSU Oradea.