Incendiu la un studio de animaţie din Japonia. 23 de persoane au murit şi 36 au fost grav rănite

Departamentul de pompieri din Kyoto a confirmat că 23 persoane au decedat. Potrivit Reuters poliţia japoneză a reţinut un bărbat de 41 de ani care ar fi strigat “muriţi !” în timp ce turna benzină în jurul cladirii, după care i-a dat foc. Atacatorul a fost rănit și este internat în spital, astfel că polițiștii nu pot, deocamdată, să-l interogheze.

Incendiul a avut loc in jurul orei 10:30 (Japonia) – 4:30 a.m (România), iar poliţistii spun că un localnic a raportat un sunet foarte puternic de explozie venind dinspre studioul de animaţie.Aproximativ 48 de echipaje de pompieri au ajuns la faţa locului pentru stingerea incendiului şi evacuarea victimelor.

Fondat in 1981, Studioul de animaţie “Kyoto Animation” cunoscut şi ca KyoAni este situat in sudul oraşului Kyoto si produce animaţii si publică poveşti, benzi desenate şi cărţi , potrivit website-ului acesteia.Studioul mai este cunoscut si pentru faimoasele animații japoneze precum : “Free!”, “K-On!” şi “Violet Evergarden” pe care Netflix l-a cumpărat in 2018.

Sursa : Nippon TV 24 News