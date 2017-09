Incendiu şi răscoală la Penitenciarul Oradea

Un incendiu şi acte de nesupunere – au compus scenariul aplicaţiei din noaptea de marţi spre miercuri, la Penitenciarul Oradea.

În contextul în care un incident grav produs la nivelul unui loc de deținere ar periclita activitățile cotidiene din zona administrativ-teritorială în care se află amplasamentul, ieri s-a derulat la Penitenciarul Oradea un exercițiu interinstituțional, la care au luat parte structuri operative din cadrul unității de deținere, structuri specializate de la Inspectoratul Județean de Jandarmi Bihor și Inspectoratul de Poliție Bihor, dar și echipe de intervenție de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Crișana” Bihor.

Altfel ca în anii trecuţi

Adina Bîrda, purtător de cuvânt la Penitenciarul Oradea, a explicat că aplicația tactico-aplicativă a presupus gestionarea unor spețe specifice unui loc de deținere, care prin amploare, intensitate și riscurile potențiale depășesc posibilitatea de reacție operativă a personalului penitenciarului, aspect care ar impune solicitarea sprijinului instituțiilor sus-amintite.

Astfel, dacă în anii anteriori scenariile au vizat acțiuni de evacuare a deținuților din spațiile custodiate, gestionarea unor revolte sau alte incidente operaționale, în acest an scenariul stabilit pentru exercițiu a presupus gestionarea unui incendiu produs pe perimetrul locului de deținere, dar și a unor acte de nesupunere în rândul persoanelor custodiate.

Prin exerciţiul de marţi spre miercuri s-a urmărit creşterea capacităţii operaţionale a structurilor participante şi rezolvarea diferitelor situaţii tehnico-tactice sau simulări ale unor evenimente posibile, cu angrenarea participanţilor, în funcţie de situaţia operativă, efectivele avute la dispoziţie, dar și armonizarea acţiunilor diferitelor forţe ale instituţiilor statului pentru aplicarea procedurilor comune şi a planurilor de cooperare pentru îndeplinirea în comun a misiunilor cu unităţi subordonate M.A.I. încheiate la nivel local.

La exerciţiu au participat şi şapte mascaţi de la Serviciul pentru Acţiuni Speciale, care au acţionat sub coordonarea a doi ofițeri de poliție, cu o autospecială de intervenție, 10 mascaţi de la Jandarmi, sub coordonarea prim-adjunctului, care au intervenit cu o autospecială de intervenţie. Alţi 10 pompieri au participat la aplicaţie intervenind cu două autospeciale de intervenție cu apă și spumă, sub coordonarea a doi ofițeri.