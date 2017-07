Încep înscrierile la Universitatea din Oradea

Admiterea de vară la Universitatea din Oradea va debuta marţi, 11 iulie, şi se va desfăşura conform orarului afişat la fiecare facultate în parte. Pentru locurile rămase neocupate, instituţia de învăţământ superior va organiza o sesiune în luna septembrie a acestui an.

Cele 15 facultăţi şi-au afişat programul şi calendarul pentru fiecare program de studiu, locurile bugetate şi criteriile de admitere. Toate acestea sunt cuprinse într-un ghid al admiterii la studii universitare de licenţă, masterat şi doctorat, care poate fi consultat şi pe site-ul Universităţii, la adresa www.uoradea.ro/Admitere 2017.

„Avem 15 facultăţi la care organizăm admitere, atât la licenţă, cât şi la masterat. La anumite facultăţi, în luna septembrie se va organiza admitere la doctorat. Am cerut suplimentare de locuri bugetate din toamnă, astfel încât Universitatea din Oradea să beneficieze de mai multe locuri bugetate, însă încă nu am primit de la minister nicio veste”, a arătat rectorul Constantin Bungău.

Potrivit acestuia, Universitatea din Oradea nu a renunţat la niciun program faţă de ceea ce a avut anul trecut în oferta educaţională.

„Am rămas, în continuare, între primele 10 universităţi ca ofertă educaţională, chiar în primele şapte din punct de vedere al cifrei de şcolarizare, în situaţia în care le-am ocupa pe toate”, a punctat Bungău.

Taxele de înscriere sunt identice cu cele din anul trecut. Astfel, taxa de înscriere la concursul de admitere este de 150 de lei, taxa de contestaţii 150 de lei, taxa de înmatriculare 100 de lei, iar taxa de procesare dosar pentru candidaţi cu studii anterioare efectuate în străinătate este de 150 de euro.

„Avem şi metodologia aferentă românilor de pretutindeni, avem locuri alocate românilor din diaspora, care pot fi şcolarizaţi la noi atât pe locuri fară taxă, cât şi pe locuri cu taxă, bugetate de statul român. Avem locuri alocate studenţilor din ţările vecine: Ucraina, Albania, Polonia, Bulgaria – români de pretutindeni. Nu avem locuri alocate românilor de pretutindeni la Medicină. Ei vor da admitere ca orice student european”, a precizat rectorul.

Suplimentare de locuri

La unele specializări, conducerea Universităţii Oradea a cerut suplimentare de locuri. De pildă, la Facultatea de Medicină şi Farmacie, Universitatea a solicitat cu 10 locuri mai multe.

„Este cel mai solicitat program la nivel de Universitate, la egalitate cu cel de la Calculatoare şi Informatică. Aşteptăm răspunsul ARACIS. Oricum, în vara aceasta nu organizăm admitere pentru 150 de locuri la Medicină, ci doar pentru 140, cât este capacitatea de şcolarizare în prezent, iar în situaţia în care se va aproba cererea noastră, le vom scoate la concurs doar în toamnă. Şi la Medicină în limba engleză avem 50 de locuri, dar am solicitat suplimentare”, a mai spus rectorul.

Admiterea la Universitatea din Oradea se va face pe bază de dosare. Însă există şi unele specializări pentru care se va organiza examen. De pildă, la specializările Arte şi Arhitectură sau la Facultatea de Geografie, Turism şi Sport, acolo unde există aptitudini sportive, se va organiza examen. În acelaşi timp, cei ce doresc să fie şcolarizaţi la un program cu predare în limba engleză vor avea de susţinut testul de aptitudini pentru limbă engleză.

Admitere la masterat

FMF organizează admitere pentru toate specializările, chiar dacă nu se solicită aptitudini.

„La masterat, în acest an, se organizează admitere. Fiecare facultate are cel puţin o probă de admitere, conform metodologiei interne. La marea majoritate a facultăţilor, proba este sub formă de interviu şi se iau în considerare rezultatele obţinute la examenul de licenţă”, a precizat Ligia Burtă, preşedintele Comisiei de Admitere la nivel de universitate.

Universitatea din Oradea a primit 1.615 locuri bugetate, din care 15 au fost alocate specilizărilor Calculatoare, Informatică şi Tehnologia informaţiei şi 30 de locuri au fost alocate candidaţilor de etnie rromă. „La nivel de învăţământ superior s-a luat această decizie. Concret, după ce ni s-au alocat cele 1.600 de locuri, cei din minister ne-au spus: «Mai primiţi 15 locuri, dar să le alocaţi unor specializări prioritare, strategice pentru România: Informatică, Calculatoare, Tehnologia informaţiei».

Acestea au revenit la specializările care sunt la Facultăţile de Ştiinţe – Informatică şi la Inginerie

Electrică şi Tehnologia Informaţiei – Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei”, a specificat Bungău.

Capacitatea totală de şcolarizare pentru studiile universitare de licenţă a Universităţii din Oradea este de 6.147 de locuri, din care 1.615 sunt bugetate.

„Anul trecut am avut în jur de 3.200 de studenţi înscrişi la Universitatea din Oradea după admiterea de toamnă. La masterat avem o cifră de şcolarizare de 3.860 de locuri, din care 760 sunt bugetate. Anul trecut am ocupat aproape 1.500 de locuri după admiterea din toamnă. Sunt colegi care aşteaptă nişte acreditări pentru toamnă şi au lăsat 15 locuri pentru toamnă”, a prezentat rectorul.