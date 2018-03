Începe Festivalul Primăverii la Filarmonică

A VIII-a ediţie a Festivalului Primăverii începe marţi, 20 martie, în Sala Enescu-Bartok a Filarmonicii de Stat Oradea. Festivalul are loc datorită unei fructuoase conlucrări cu violonistul şi dirijorul Ciprian Marinescu, stabilit de 20 de ani în Japonia, care aduce în România tineri talentaţi care au o perspectivă frumoasă de a realiza o carieră muzicală chiar internaţională.

În cadrul celor cinci concerte din timpul festivalului (20-29 martie) s-a dorit alăturarea tinerilor artişti japonezi cu tineri artişti ai Filarmonicii Oradea, dându-le şi lor posibilitatea de afirmare, după cum explică directorul artistic Vasile Foica. Aceşti artişti orădeni sunt Muzsi Levente (fagot) şi concert-maistrul Nagy Kálmán (vioară), care vor avea apariţii solistice în cadrul festivalului.

În festival vor fi trei dirijori la pupitru: Ciprian Marinescu în 20 martie, Constantin Grigore în 22 martie şi Tiberiu Soare la concertele de săptămâna viitoare, în 27 şi 29 martie.

Ciprian Marinescu spune că încearcă întotdeauna să îşi aducă elevii, şi japonezii în general, să vadă cum este Oradea, cum este România de fapt, despre care nu ştiu prea multe lucruri. „Anul trecut am avut două soliste, două eleve de-ale mele, care au spus că după ce termină conservatorul vor să dea concurs să fie în Filarmonica din Oradea. Toţi pleacă foarte încântaţi de aici. Eu sunt îndrăgostit de Filarmonica din Oradea şi de tot ce se întâmplă aici, pentru că este multă seriozitate. Domnul Foica este cel mai precis şi serios director artistic care există în ţara asta”, mărturiseşte Ciprian Marinescu.

„Impactul festivalului este din ce în ce mai favorabil. Dacă am început în primele ediţii, mai ales în concertele de marţi cu puţin public, pentru că lumea nu era obişnuită, de când a devenit o tradiţie acest festival am avut săli pline, şi nu numai la concertele mari, de joi, dar şi la concertele camerale, respectiv la concertele de marţi. Suntem pe un trend ascendent, şi lucrul acesta mă mulţumeşte şi de aceea insistăm an de an, pentru ca lumea să se obişnuiască”, a completat directorul Foica.