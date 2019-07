Începe UNTOLD 2019: concerte memorabile, acrobați internaționali, instalații de foc, carusel tradițional englezesc și multe alte surpize

Armin van Buuren cu un show exclusiv, Robbie Williams, Martin Garix, 3 Are Legend (Dimitri Vegas & Like Mike și Steve Aoki), David Guetta sau Danny Avila cu un show în premieră mondială alături de Flying Steps sunt doar câțiva dintre artiștii care vor da tonul pe scena principală amenajată pe stadionul Cluj Arena.

12 companii de teatru internațional vor defila prin tărâmul magic UNTOLD, în costume de poveste. Faimoasa companie franceză, Cie Carrabosse va fi prezentă cu spectaculoasele lor instalații cu foc , care vor ,, aprinde” aleea din Parcul Central. În Candyland, fanii festivalului se vor reîntoarce în copilărie, pot încerca roata panoramică cu vedere spre tot orașul sau caruselul tradițional englezesc, adus tocmai din Marea Britanie.

Numeroasele decoruri și instalații interactive îi vor distra pe festivalieri pe parcursul celor patru zile, iar zonele cu produse designer made și de transformare sunt și ele prezente. La Fantasy House participanții pot să-și accesorizeze ținuta gratuit în fiecare zi de festival, între 19.00 – 02.00, unde un stilist îi așteaptă să le ,,spice up their outfit”.

La zona România All Inclusive, organizatorii au recreat un decor autentic românesc, unde doritorii pot descoperi România autentică prin decorul și activitățile de aici: o căsuță tradițională maramureșeană, o poarta maramureșeană. Tot aici vor fi ateliere de lut, degustări de slănină, brânză, ceapă și pălincă. Participanții se pot îmbrăca în porturi populare românești și pot să-și facă poze la cabina foto gratuită.

La zona Earth Spirits doritorii pot face activități creative și recreative: ateliere de pictură pe canvasuri și textile, sesiuni de yoga și masaj. În acest an partenerii festivalului acorda o atenție specială reciclării, selectării colective și a energiei verde în perimetrul UNTOLD. Unul dintre partenerii principali ai festivalului, Kaufland România va avea un braț robotizat care va face jonglerii cu

aluminiul și cu plasticul înainte de a-l pune în pubelă. La 7 produse reciclate, festivalierii vor fi recompensați pentru că au grijă de natură. Kaufland va avea puncte de reciclare selectivă, șervețele din materiale reciclate și biodegradabile.

Artiștii festivalului vor călători și în acest an cu 23 de mașini electrice oferite de partenerul de mobilitate, Jaguar. Engie România va avea în zona de relaxare, structuri cu panouri fotovoltaice de încărcare pentru telefoane, dar și stații de încărcare pentru autoturismele JAGUAR.

Coca-Cola HBC România participă la UNTOLD cu programul După noi, Strângem Tot Noi, o inițiativă comună Coca-Cola HBC și Coca-Cola România. Pentru a face cât mai accesibilă colectarea selectivă, compania a instalat în cadrul festivalului infrastructură pentru colectare, cu sprijinul GreenPoint Management si, în același timp, cu ajutorul voluntarilor Viitor Plus îi va informa pe participanți despre cum se face corect colectarea separată a deșeurilor.

În ceea ce privește infrastructura, au fost instalate 100 de puncte de colectare și o remorcă ecologică ce va colecta ambalaje de tip PET, respectiv can-uri de aluminiu. Pentru cei care vor arunca ambalajele folosind automatele pentru colectare separată din interiorul acesteia, organizatorii au pregătit premii surpriză.

În plus, o activare După noi, Strângem Tot Noi poate fi găsita și în Coke Town, unde va fi amenajată o zonă pentru cei care vor să colecteze și să impresioneze în același timp prin aruncări epice la coș.

URSUS Breweries România va avea la toate punctele din festival, pahare din materiale reciclate și biodegradabile, dar și instalația, Show You CAN! De asemenea, cei de la URSUS vor avea și puncte de reciclare selectivă în festival. Pentru importanța reciclării și a energiei regenerabile, ABSOLUT va organiza ateliere de Up-cycling al sticlelor, atelier de serigrafie pe materiale biodegradabile. Absolut va avea și zone de reciclare interactive pentru conștientizarea impactului plasticului asupra mediului.

Donații pentru Spitalul de Copii din Cluj-Napoca

Organizatorii festivalului UNTOLD susțin cauza inițiată de puțin timp de jurnalistul clujean, Tudor Runcanu și au oferit prin sponsorizare 16 aparate de aer condiționat, Spitalului Clinic de Copii din Cluj-Napoca, în valoare de 10.500 de euro. După festivalul UNTOLD, urmează să mai fie instalate alte peste 25 de aparate de aer condiționat în clinicile Spitalului de Copii. Investiția totală este de peste 30.000 de euro.

În plus, UNTOLD le oferă șansa participanților să devină eroi pentru copii internați în clinicile Spitalului de Copii. Fanii festivalului UNTOLD au posibilitatea în acest an, ca la finalul celor patru zile, să-și doneze banii rămași pe brățară. Suma strânsă va fi folosită pentru alte lucrări de modernizare la Spitalul Clinic de Copii din Cluj-Napoca. Participanții au opțiunea să facă acest lucru, dacă doresc, la credit point-urile semnalizate, aflate în perimetrul festivalului.

Check-in online

Pentru a evita cozile de la intrare, organizatorii îi încurajează pe participanți să efectueze procedurile de check-in online. Acestea pot fi realizate pe site-ul untold.com sau în cadrul aplicației Untold disponibilă pe IOS și Android.

În premieră, organizatorii au introdus și funcția de transfer bilet. Daca vreti sa transferati biletul catre o alta persoana trebuie sa slectati optiunea de transfer a biletului si sa completati toate datele personale ale persoanei caruia ii dati biletul. Apoi acea persoana va putea face check-in online.

La fel ca și la precedentele ediții, sistemul de plată va fi Festipay. O altă premieră constă în faptul că brățara festivalului este realizată din plastic reciclat – RPET. In perimetrul festivalului vor exista 80 de puncte de incarcare a bratarii, dar organizatorii recomanda incarcarea acestora online, inainte de festival, dupa parcurgerea procedurii de check-in, asta pentru a evita aglomeratia. Aceasta modalitate o veti putea accesa si pe timpul festivalului direct de pe aplicatia mobila Untold. Cei care vreti sa folositi cash pentru incarcarea bratarilor veti avea la dispozitie 1 ATM Transilvania, in interiorul festivalului. Banii vor putea fi recuperati pana cel tarziu 5 august, ora 20:00. Cei care au realizat Top Up Online, au posibilitatea sasolicite refund online, dar doar in cuantumul sumei incarcate prin Top Up Online. Pentru refund online, festivalierii vor trebui să completeze formularul de refund, disponibil pe website-ul www.untold.com sau direct din aplicația mobila, din contul de festival creat initial, pana la data de 9 august 2019.

Program UNTOLD 2019