Începe Way Too Far Festival

Aşteptarea a luat sfârşit! Vineri începe cel mai mare festival de rock care a avut loc până acum în Bihor, Way Too Far Festival. De vineri şi până duminică noaptea nouăsprezece trupe vor aduna fanii în faţa scenei.

Din line-up-ul festivalului, care reuneşte diverse genuri de muzică rock, va lipsi trupa maghiară Ossian, lucru anunţat ieri pe pagina de Facebook a festivalului. „Cu mare părere de rău concertul Ossian nu va fi susţinut din cauza unor probleme serioase de negociere. Trupa a specificat că NU VA PUBLICA COMENTARII NEGATIVE referitoare la această întâmplare şi nici organizatorii evenimentului nu vor proceda astfel. Cei care și-au cumpărat bilet pentru data de 10 august pentru a asculta trupa OSSIAN pot să trimită un email pe adresa wtfrockfest@gmail.com cu seria biletului, numele si contul bancar și își vor primi banii înapoi. Ne cerem scuze pentru acest inconvenient”, au scris organizatorii.

Pe lângă trupele anunţate – Crazy Town (SUA), Vița de Vie, Omul cu Șobolani, Implant pentru Refuz, Dirty Shirt, Aurora (HU), Bucovina, Altar, Iris, Luna Amară, Coma, N.O.R., Riot Monk, Punkarta, 7 Pași, Frații Jdieri, Times of Need şi Kunnstra, de afterparty-uri se vor ocupa vineri DJ Hefe, sâmbătă DJ Lucian Boescu şi duminică DJ Camel.

Participanții la festival se vor putea destinde la KingsLand, cu mult spațiu verde, pe malul lacului și în locurile de relaxare amenajate pe perioada evenimentului. De asemenea, se vor putea bucura de echitație, golf, plimbări cu barca, zboruri de agrement deasupra orașului Oradea. În plus, în cele trei zile de festival gurmanziivor avea la dispoziţie zona de food court și baruri.

Ce ai voie să duci şi ce nu

În regulamentul festivalului sunt enumerate obiectele ce pot fi aduse la festival: ghiozdane şi bagaje, mâncare şi conserve care nu sunt sau nu trebuie ambalate în recipiente de sticlă, apă în bidoane de plastic sigilate, obiecte de uz igienico-corporal, aparate foto profesionale şi camere video, medicamente, steaguri şi selfie sticks.

Din lista obiectelor ce nu pot fi aduse pe teritoriul festivalului se înscriu: droguri, cuţite şi bricege cu lama mai mare de 6 centimetri, arme (indiferent dacă sunt sau nu legal deţinute), explozibil, orice obiect care conţine sau este fabricat din sticlă, alcool, graffiti, stickere, materiale publicitare, mobilier de grădină, boxe, amplificatoare sau sisteme audio, foc şi generatoare de curent, aragaze, grătare. În plus, scăldatul în lac este interzis.

Autobuze din Oradea

Cei care vin la festival cu mașina personală sau pe motor, vor avea locuri de parcare în zonă. Cine nu are mașină personală sau preferă să o lase acasă, poate să ia unul dintre autobuzele OTL din Oradea, care vor face curse speciale până la Ineu și retur. Prețul unei curse este de 5 lei. Stația de plecare din Oradea este Platoul de lângă Parcul 1 Decembrie.

Biletele pe zi și abonamentele se pot cumpăra online de pe platforma Am Bilet.

Abonamente în format fizic mai găsiți în Oradea la Green Pub Oradea, STEAM Bar Columbus Cafe Oradea, Gekko Pub și Moszkva Kávézó

Evenimentul este realizat cu sprijinul Consiliul Județean Bihor, Discover Bihor, Primăria Comunei Ineu. Nu rataţi cel mai mare festival de rock organizate vreodată în Bihor!

Programul concertelor

Vineri 9 august

OPEN DOOR (acces zona Kings Land & camping): ora 09.00

CONCERTE

19.00 – 19.45 Kunnstra

20.00 – 20.45 The Details

21.00 – 21.45 N.O.R.

22.00 – 23.00 Coma

23.15 – 00.30 Omul cu Șobolani

00.45 – 01.45 Implant pentru Refuz

02.00 – 03.00 7 Pași

03.00 – After Party cu DJ Hefe

Sâmbătă 10 august

OPEN DOOR (acces zona Kings Land & camping): ora 09.00

CONCERTE

18.00 – 18.45 Riot Monk

19.00 – 20.00 Luna Amară

20.15 – 21.15 Dirty Shirt

21.30 – 22.30 Iris

00.15 – 01.45 Crazy Town

02.00 – 02.50 Punkarta

03.00 – After Party DJ Lucian Bodescu

Duminică 11 august

OPEN DOOR (acces zona Kings Land & camping): ora 09.00

CONCERTE

18.00 – 18.45 Times of Need

19.00 – 20.00 Aurora

20.15 – 21.15 Altar

21.30 – 22.30 Bucovina

22.45 – 00.00 Vita de Vie

00.15 – 01.15 Frații Jdieri

01.30 – After Party DJ CAMEL

Programul autobuzelor:

Vineri, 9 august

Oradea – WTF, Ineu

Ora 16.00 – Ora 19.00 (program din oră în oră, de pe Platoul de lângă Parcul 1 Decembrie)

WTF, Ineu – Oradea

Ora 01.00 – Ora 03.00 (program din oră în oră)

Sâmbătă, 10 august

Oradea – WTF, Ineu

Ora 12.00 – Ora 19.00 (program din oră în oră, de pe Platoul de lângă Parcul 1 Decembrie)

WTF, Ineu – Oradea

Ora 01.00 – Ora 03.00 (program din oră în oră)

Duminică, 11 august

Oradea – WTF, Ineu

Ora 12.00 – Ora 19.00 (program din oră în oră, de pe Platoul de lângă Parcul 1 Decembrie)

WTF, Ineu – Oradea

Ora 01.00 – Ora 03.00 (program din oră în oră)