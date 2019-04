Înfrângere frustrantă pentru Luceafărul. „Fotbalul ne-a pedepsit!”

Chiar dacă au construit câteva faze frumoase, gazdelor le-a lipsit ultima pasă în careul advers. În schimb, au fost periculoşi cu şuturile de la distanţă. V. Pop a şutat cu efect dintr-o lovitur liberă din lateral dreapta şi Grecu a respins (6). Golgheterul Luceafărului şi-a mai încercat norocul cu un şut de la 22 de metri, dar mingea a ocolit puţin poarta. Grecu s-a mai remarcat la un şut din lovitură liberă, boxând mingea trimisă de V. Pop (26).

În dreptul argeşenilor am consemnat „capul” lui Turda trimis pe lângă din 8 metri (11) şi şutul lui Florescu de la 14 metri, pe colţul scurt, balonul fiind reţinut în doi timpi de Moga (44).

Ocazii mari irosite

Bihorenii au irosit cea mai mare situaţie în debutul părţii a doua, când V. Pop a executat un corner spre bara a doua, fundaşul Yabre a venit în viteză şi a reluat cu capul peste transversală din poziţie bună.

Minutul 53 a adus o dublă ocazie de gol: Prejmerean a centrat, Paraschiv a reluat cu capul şi Grecu a avut un reflex salvator, mingea a ajuns în afara careului, Lu Yuefeng a şutat puternic, dar portarul a scos din nou de lângă bară.

Şansele de gol s-au înmulţit la poarta oaspeţilor, iar Paraschiv a şutat incredibil peste, din voleu, de la 8 metri! Prima zvâcnire ofensivă a piteştenilor a fost finalizată cu un şut în plasa laterală expediat de Tofan (60).

Gazdele n-au profitat de momentele bune, iar ocaziile s-au răzbunat şi de această dată. După o oră de joc, C. Barbu a prins un şut bun de la 18 metri şi mingea a poposit lângă bară (0-1).

Imediat argeşenii au mai avut două bune şanse, şutul lui Năstăsie fiind deviat în corner, după care mingea şutată de Şerban a fost deviată şi a şters transversala (65). Scăpaţi cu faţa curată, bihorenii au egalat repede: Prejmerean a executat o lovitură liberă de la 35 de metri în careu, iar Yabre a înscris cu o frumoasă lovitură de cap din plonjon (1-1).

Oportunistul Buhăescu

Ambele echipe au căutat lovitura decisivă, şutul lui Năstăsie a lovit bara (78), iar la faza următoare Luduşan, singur la 7 metri, a fost blocat în momentul şutului iar mingea a trecut puţin pe lângă. Fază la care bihorenii au reclamat că intervenţia ar fi fost cu mâna! Mai norocoşi finalmente au fost oaspeţii pentru că şutul expediat de Năstăsie a fost respins de Moga în zona unde era Buhăescu, iar experimentatul atacant a trimis mingea în plasă (1-2). A rezultat a 13-a înfrângere, una destul de frustrantă în condiţiile în care „luceferii” au dominat cea mai mare parte a jocului însă n-au fost în stare să fructifice din ocaziile avute.

„Din păcate nu reuşim să înscriem, iar fotbalul ne-a pedepsit. Îmi asum responsabilitatea rezultatului şi consider că nu am fost prea inspirat la schimbări. Pe Ciul am fost forţat să-l înlocuiesc deoarece s-a accidentat. Situaţia devine tot mai grea, iar pentru noi urmează 11 meciuri ca nişte finale. Trebuie să punem capul în pământ, să muncim mai mult şi să reuşim să scoatem corabia la liman”, a declarat la final antrenorul Cristian Lupuţ.

Ajunşi pe locul 14, bihorenii au două meciuri extrem de grele săptămâna viitoare, miercuri în deplasare cu Sportul Snagov (ora 17:00) şi duminică, acasă, cu Petrolul Ploieşti (ora 14:00).

CASETA TEHNICĂ

LUCEFĂRUL ORADEA – FC ARGEŞ 1-2 (0-0)

Au marcat: Yabre 68 / C. Barbu 62, Buhăescu 81

Stadion Luceafărul. Teren bun. Spectatori: 100

Luceafărul: Moga – Ciul (82 Wanya), Cr. Oros, Yabre, Moihedja –V. Pop, Lu Yuefeng, Prejmerean, Al. Dulca – Paraschiv (67 Mitrică), Bebey (77 Luduşan). Antrenor: Cristian Lupuț

FC Argeş: Grecu – Tofan, B. Vişa, Turda, Oancea, I. Şerban, M. Panait, C. Barbu (63 Hreniuc), I. Năstăsie (83 A. Popa), Ed. Florescu (76 Buleică), V. Buhăescu. Antrenor: Augustin Eduard

Cartonaşe galbene: V. Pop 48 / B. Vişa 25

Arbitri: Petru Voina (Reşiţa) – Doru Lucaciu (Cluj-Napoca), Răzvan Nistoran (Reşiţa)

Observatori FRF: Viorel Lolea (Reşiţa), Mircea Ciglenean (Cluj-Napoca)

LIGA 2 – ETAPA 28 – REZULTATE

Chindia Târgovişte – Dacia Unirea Brăila 3-0 (0-0). Leca 52, D. Florea 56, Cherchez 62 penalty

Luceafărul Oradea – FC Argeş 1-2 (0-0). Yabre 68 / C. Barbu 62, V. Buhăescu 81

Energeticianul – Farul Constanţa 0-1 (0-0). G. Păun 75

Metaloglobus Bucureşti – Ripensia Timişoara 1-1 (1-0). Potecea 40 / Al. Popovici 75

Pandurii Târgu Jiu – ACS Poli Timişoara 1-1 (1-0). Blejdea 6 / Ţîgîrlaş 77

CS Baloteşti – UTA Arad 1-3 0-1). Cocîrlă 81 / C. Rus 29, Copaci 71, Kanda 86

SÂMBĂTĂ

ASU Poli Timişoara – Daco-Getica Bucureşti (ora 17:00)

Universitatea Cluj – CS Mioveni (ora 19:30)

DUMINICĂ

Sportul Snagov – Academica Clinceni (ora 12:30)

Aerostar Bacău – Petrolul Ploieşti (ora 15:00)