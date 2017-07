Înfrânţi la lovituri de departajare

Ediţia din acest an a Campionatului Regional Nord-Vest a demonstrat că minifotbalul este în continuă ascensiune. Calitatea meciurilor a fost mai bună, numărul foştilor jucători din Liga 1 mai mare (Bundea, Sfârlea, Fl. Lazăr, Ianc, Neaga, Huţan, Botiş, R. Mărginean, Selagea, C. Chiş, etc), iar cele 20 de echipe s-au luptat pentru cele 6 locuri calificante la turneul final al Campionatului Naţional de la Bacău (12-15 iulie).

În cele din urmă şansa le-a surâs echipelor FC Nedav Arad, AEK Oradea, Dia Guard Divino Zalău, Beer Hunters Alba Iulia, AC Luciano Arad şi LIN&EMA Arad.

Gruparea orădeană AEK s-a menţinut în topul regional şi a disputat finala cu Nedav Arad. Un meci în care orădenii au deschis scorul repede prin Fărcuţa în minutul 2, dar au fost egalaţi în minutul 16 de Bozian (1-1). În repriza a doua orădenii au dominat, dar au ratat şanse importante prin Zadori, Fărcuţa sau Cuc, astfel că s-a ajuns la lovituri de departajare. Gheţe şi Cuc au transformat pentru AEK, Arsene, Şuslak şi Bozian pentru Nedav. Diferenţa s-a făcut la şutul tras de Sebi Zadori în portarul Sebi Huţan, care a ieşit mult de pe linia porţii, dar arbitrii nu au dat repetare, astfel că trofeul a plecat la Arad (4-3).

Cel mai bun portar

Ghinion a avut şi cealaltă echipă orădeană, Panoramic, care nu a ieşit din grupă cu toate că a acumulat 8 puncte din trei victorii (una la penalty-uri) şi o înfrângere.

La final, echipele au fost premiate cu medalii şi trofee. Federaţia de Minifotbal din România a acordat o diplomă pentru buna organizare a competiţiei lui Spiridon Baltsavias, cel mai bun portar a fost desemnat Vlad Gheţe (AEK Oradea), iar cel mai bun jucător Ciprian Pavel (Dia Guard Divino Zalău).

Surpriza plăcută au furnizat-o echipele din judeţul Alba, în premieră la Oradea, calificate de la campionatul organizat de Cornel Ţălnar la Baza Winner Ţălnar Club. Antrenorul Luceafărului a fost prezent la meciurile de vineri şi sâmbătă ale echipelor din Alba, care au mai avut un susţinător de marcă în Gicu Grozav, internaţionalul român care activează la Terek Groznîi.

AEK ORADEA

Vlad Gheţe, Biro Ferencz – portari; Răzvan Pocian, Florin Lazăr, Sebastian Zadori, Zeno Bundea, Sebastian Sfârlea, Răzvan Fărcuţa, Delian Cuc, Florin Neaga, Sebastian Ianc, Cosmin Letan, Cristian Teşan. Adrian Iova, Dan Indrieş, Victor Dobrescu.

PANORAMIC ORADEA

Adrian Borbiu, Daniel Borzescu, Ovidiu Ienciu, Claudiu Copil, Răzvan Giura, Andrei Ferik, Laviniu Dărăban, Daniel Bota, Florin Costa, Andrei Şumălan, Adrian Olariu, Alexandru Morar, Cristian Mociar şi Ciprian Dianu.

REZULTATE – FAZELE SUPERIOARE

SFERTURI DE FINALĂ

Dia Guardia Divino Zalău – Luceafărul Cluj 5-2

Nedav Arad – Luciano Arad 2-1

RMC 24 Alba Iulia – AEK Oradea 1-3

Lin&Ema Alba Iulia – Berr Hunters Alba Iulia 1-5

SEMIFINALE

Dia Guard Divino Zalău – Nedav Arad 3-4 (2-2), după lovituri de departajare

AEK Oradea – Beer Hunters Alba Iulia 2-0

A marcat: Sebi Zadori – 2

FINALA MICĂ

Dia Guard Zalău – Beer Hunters 3-2

FINALA MARE

AEK Oradea – Nedav Arad 3-4 (1-1, 1-1), după lovituri de departajare