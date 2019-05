Îngerii spitalelor, premiați cu distincția Dr. Mozes Karoly

Mariana Groze Mihuţ, asistentă coordonatoare în Spitalul Clinic Judeţean, Hortenzia Mihaly, asistenta şefă a Clinicii ATI 1 din Spitalul Judeţean, Monica Iulia Pop asistentă medicală în CMF, dr. Dorina Sârca, Farmaty Ibolya, asistentă medicală la Spitalul de Boli Cronice din Crasna, Sălaj, sunt câștigătoarele celei de-a IX-a ediții a premiilor Dr. Mozes Karoly.

De-altfel nu mai puțin de trei dintre actualii și foștii ministri ai Sănătății au fost prezenți la premierea asistentelor: dr. Ritli Ladislau, Cseke Attila, cel care a instituit acest premiu, și actualul ministru al Sănătății Sănătății Sorina Pintea.

Echipei care a înmânat premiile i s-au alăturat preşedintele filialei orădene a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, Iuliana Busuiog şi Mozes Gabor, fiul regretatului dr. Mozes Karoly.

La prezidiu au luat loc preşedintele Fundaţiei pentru Sănătate, dr. Aurel Mohan, prefectul Ioan Mihaiu, preşedintele Consiliului Judeţean Bihor, Pasztor Sandor și managerul Spitalului Județean dr. Gheorghe Carp. Moderatorul evenimentului a fost Camelia Pășcui.

Prezență discretă și delicată, ministrul Sănătății a Sorina Pintea a venit însoțită de prefectul Ioan Mihaiu, de vicepreședintele CJ Ioan Mang, de secretarul de stat din cadrul Secretariatului General al Guvernului Adrian Madar. Ministrul s-a bucurat să schimbe câteva cuvinte cu doctorul Ritli, fostul ministru despre care a spus că se vorbește și acum în minister, ca referință a activității.

Sorina Pintea a început discursul său prin a-și cere scuze pentru faptul că din cauza culorii ei politice, participanții la un eveniment care nu are nimic de-a face cu politica se „bucură” de încercarea de perturbare a celor 4-5 protestatari de la Oradea Civică care strigau slogane anti-PSD.

„Este o zi special pentru mine, peentru că azi e ziua de naștere a tătălui meu, care nu mai este printre noi, și care iubea foarte mult oamenii. Este o zi specială pentru că astăzi, împreună cu organizatorii, am ocazia să fiu prezentă la premierea celor care luptă pentru sănătate, oameni dedicați meseriei. Este o zi specială pentru că am ocazia să întâlnesc prieteni, specialişti, oameni dedicaţi meseriei şi care sunt convinsă că vor trece peste tot ceea ce înseamnă greutate în experienţa lor profesională. Sistemul de sănătate din România face progrese mari, fiecare ministru care a fost la conducerea Ministerului Sănătăţii a încercat să pună cărămizi la ceea ce trebuie să clădim cu adevărat… Despre activitatea d-lui Ritli se vorbește și acum în Minister, ca și despre măsurile legislative curajoase ale domnului ministru Cseke. Sunt convinsă că toţi cei aici prezenţi au un singur crez: pacientul în centrul sistemului. Sunt onorată să fiu aici, îmi cer scuze pentru ceea ce se întâmplă afară, dar cu toții suntem aici din respect pentru dr. Mozes, pentru cei premiați azi, pentru sistemul medical românesc”, a spus ministrul Sorina Pintea.

Decernarea Premiilor Mozes are o triplă semnificaţie: de a-l omagia pe doctorul Mozes, iniţiatorul şcolii româneşti pentru asistenţii medicali şi autorul „bibliei asistenților medicali”, de a evidenţia profesioniştii dedicaţi din acest domeniu şi pentru a marca ziua internaţională a asistentului medical, 12 mai.

Evenimentul a debutat printr-un moment de reculegere a dr. Foldes, medicul plecat recent dintre noi, omul care i-a propus ministrului Cseke instituirea acestui premiu. Cseke Attila a vorbit despre latura umană a dr. Foldes, dincolo de profesionalismul desăvârșit, aplecat până la cel mai de jos pacient.

„Dr.Foldes nu vorbea foarte mult, dar fiecare cuvânt al său avea o apăsare deosebită…Două lucruri putem învăța de la dr. Foldeș: că întotdeauna merită să încerci, nu e obligatoriu să reușești, dar merită să încerci, și latura umană”, a spus Cseke Attila.

„Evocăm, în primul rând, personalitatea doctorului Mozes, care este fondatorul şcolii sanitare din Oradea, pionier, un medic și un om deosebit, cel care a scris „Biblia” asistentului medical, din care au învăţat şi continuă să înveţe şi azi generaţii întregi de tineri. Păstrăm memoria acestui om extraordinar şi mulţumim, de la an la an, acelor asistenţi medicali care, în activitatea lor, au dat dovadă nu numai de profesionalism, ci şi de un devotament extraordinar pentru pacienţi. Sistemul medical românesc mai are şi azi destule probleme, dar există perspective dacă vom avea întotdeauna oameni care arată prin exemplul personal că se pot face lucruri extraordinare. Onorăm azi nu numai memoria dr. Mozes, ci și pe premianți”, a mai spus fostul ministrul UDMR Cseke Attila.

„Aprecieri pentru tot ceea ce faceți, este o datorie a autorităților publice să vă sprijine în toată activitatea. Vă asigur de tot sprijinul meu”, a spus prefectul Ioan Mihaiu.

Doctorul Gheorghe Carp a avut o primă intervenție în care a vorbit despre faptul că acum 9 ani când era viceprimar a aderat la intituirea acestor premii. Și că nu aveam cum să nu o facă, deoarece din copilărie știa că pe strada lui stă dr. Mozes, la care s-a uitat cu admirație.

„Este foarte important pentru Oradea să-și redescopere oamenii valoroși, cei care au făcut Oradea Mare și nu au fost recunoscuți încă. Domnul Cseke a dat un semnal în acest sens atunci când era ministru”.

Președintele Asociației Asistenților Medicali Iuliana Busuiog a mărturisit că simte un cumul de trăiri și a subliniat că la școala dr. Mozes au învățat asistenți medicali nu numai din Bihor, ci și din Sălaj, iar evenimentul de azi e menit să aducă în prim-plan faptul că pot fi desfășurate activități de excelență la toate palierele, în ambulatoriu, în cabinetele medicilor de familie, ca și la terapie intensivă.

Iuliana Busuiog a povestit că a aflat de la o asistentă că înainte de înființarea scolii dr. Mozes asistența medicală era asigurată de călugări, care nu doreau să împărtățească pentru laici cunoștințele lor, se ascundeau când pregăteau tratamentele.

Mozes Gabor, fiul regretatului dr. Mozes Karoly, a mulţumit în numele familiei şi a transmis salutul mamei sale, Tereza Mozes, care în noiembrie va împlini 100 de ani și care a fost nevoită să-și anuleze călătoria la Oradea din motive de sănătate.

Mozes Gabor a anunțat că atât timp cât premiile în amintirea tatălui său vor fi acordate, un membru al familiei va fi prezent la festivități.

„Pentru mine e un mare privilegiu să particip la acest eveniment în onoarea tatălui meu care ne-a părăsit în urmă cu 14 ani, dar a cărui amintire este vie, deoarece a ales să se dăruiască pentru o idee, pentru oameni, pentru oraș”, a precizat Mozes Gabor.

Evenimentul, ajuns la ediţia a noua, a fost organizat de Fundaţia pentru Sănătate Bihor, cu sprijinul Primăriei municipiului Oradea şi al Consiliului Judeţean Bihor, în parteneriat cu Fundaţia Partium. Unele dintre criteriile după care au fost premiate asistentele au fost inspirate din volumul dr. Mozes „Tehnica îngrijirii bolnavului”.