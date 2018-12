Insistă pentru OTL pe relația Oradea – Sântandrei

„De regulă, cu Teșan călătoresc copiii. Dar în Sântandrei locuiesc 7.000 de persoane. Poate s-ar degreva acel drum județean spre Oradea dacă ar apărea acest transport public suficient, cu OTL. Ne-ar fi mult mai ușor. Sântandreiul este o comună extrem de populată, poluată, are cea ma imică suprafață, dar are cea mai mare populație. Nu avem liceu, doar școală generală, iar mulți vin înspre Oradea chiar de la grădiniță”, ne spune Carmen Lezeu, care insistă la primarul de Sântandrei și la consilierii locali să lege comuna de Oradea, prin OTL, prin aderarea la ADI TransRegio, entitate deja existentă la nivelul zonei metropolitane.

De altfel, OTL leagă Sânmartinul de Oradea tocmai prin intermediul ADI TransRegio.

Nu mai vor cu Teșan

Carmen Lezeu știe că în Oradea sunt nemulțumiri la adresa societății de transport public. Și totuși…

„Pentru noi prezența OTL în comună ar fi ceva extraordinar. În martie au început demersurile. A doua ofertă din partea OTL a venit acum o lună, cu un abonament mixt pentru ruta Sântandrei – Oradea ce include și serviciile de pe teritoriul Oradiei, la 150 de lei/lună. Din câte am înțeles, primarul de Sântandrei vrea să facă aceasta, dar nu acum. Însă oricum nu se poate peste noapte. Teșan au încă licență până în iunie 2019.

Noi vrem să avem certitudinea că o dată semnat acest contract, peste un an, când se va întâmpla, va fi ce ne dorim noi, cei din Sântandrei. Dar noi vrem să avem această garanție că atunci când se vor schimba lucrurile, vom fi în acest ADI TransRegio, așa cum își dorește populația din Sântandrei. Din păcate, domnul primar mi-a spus că dumnealui are probleme mult mai importante decât cele ale Asociației”, ne spune of-ul Carmen Lezeu.

Acesteia îi e teamă ca nu cumva, de la finalul anului viitor Teșan să primească o altă licență de transport pentru Sântandrei – Oradea, iar Sântandreiul să rămână fără transportul public în comun. Cursele comerciale nu au avantajul de a transporta pasageri la orice oră din zi și din seară, orice calcul oprindu-se la aspectul ce ține de rentabilitate.

Acesta este motivul pentru care, observând că primarul Mărcuș și consilieri locali PNL din comună nu se grăbesc să adere la ADI TransRegio, Carmen Lezeu a întcomit deja o solicitare către primarul Ilie Bolojan. În acest mod încearcă să-i înduplece pe aleșii comunei, cu atât mai mult cu cât Bolojan le este șef pe linie de partid! Iar toți sunt colegi de partid cu Carmen Lezeu.

Mărcuș: „OTL nu are flotă”

„Vom intra când e momentul, în condițiile potrivite, oportune. Ne dorim condiții de transport corecte și sigure. Deocamdată, nu avem siguranța că (serviciile OTL – n.red.) se vor putea desfășura corect. Deocamdată, informațiile sunt că OTL nu are flota necesară”, este prima reacție a primarului Ioan Mărcuș, deranjat de inițiativa Asociației Sântandrei Metropolitan Area.

De altfel, Mărcuș îi bănuiește pe Carmen Lezeu și pe colegii ei din Asociație de propagandă în avantajul USR. Și revine la retorica de susceptibilitate la adresa calității serviciilor OTL:

„Am mai pățit-o o dată cu OTL, când ne-a lăsat baltă, fără transport public, între Crăciun și Anul Nou”, își aduce aminte Mărcuș despre modul în care OTL a părăsit Sântandreiul, acum 18 ani.

Deocamdată, Mărcuș dă asigurări ce Teșan își face treaba ca la carte. „Nu primim reproșuri. Nu avem nemulțumiri la adresa transportatorului actual. Dimineața, între ora 7:00 și 7:10, sunt patru autobuze în centrul comune, fiecare cu 60 de locuri pe scaune. Un autobuz iese, altul intră.

În al doilea rând, știu cu ce se mănâncă chestiunile aceastea, deoarece am făcut și eu naveta pe scări. Împreună cu grupul de consilieri locali am căzut de acord ca atunci când vor fi toate condițiile îndeplinite, vom intra în TransRegio (iar OTL va opera și în Sântandrei – n.red.). Pentru că apoi nu stă nimeni la Primărie să primească reproșuri. Nu se vor da licențe mai departe, după ce actualele licențe vor expira. Apoi, ne vom face socotelile și vom vedea cu cine continuăm”, transmite primarul Mărcuș, care privește cu neîncredere și spre politica de prețuri practicate de OTL, bătând apropo-uri față de eventualele noi majorări de prețuri. Și, desigur, se gândește că de la Primăria Sântandrei se vor aștepta subvenții, pentru abonamentele elevilor și ale pensionarilor.

„Noi acum suntem în varianta de a lua un credit de 6 milioane de lei pentru asfaltarea străzilor. Avem și noi capacitatea de gândi și de a lua decizii. Eu sunt de părere că trebuie analizate și gândite. Mai departe, (aceste inițative – n.red.) sunt chestiuni pur electorale, de campanie, de aici pleacă”, afirmă longevivul primar Mărcuș, evident deranjat că în comună sunt și alte idei și perspective decât cele ale sale.

OTL: Noi avem capacitate

„În 2000, ARR a intervenit ca OTL să nu mai lucreze pentru nicio comună, inclusiv în cazul comunei Sântandrei”, reacționează directorul OTL, Mircea Viorel Pop. Acesta nu subscrie la îngrijorările primarului Mărcuș vizavi de capacitatea OTL.

Realitatea este că dânșii au un operator. Nici nouă nu ne place atunci când operatorii de prin județ opresc în stațiile OTL.

„În ultimul an am făcut încă 5 linii de autobuz, cu aceeași capacitate. Important e ca liniile pe care le avem să fie folosite la maximum. Spre exemplu, nu ne trebuie mai multe tramvaie, ci viteza să crească și să crească automat și frecvența. Cu certitudine, putem deservi toată zona metropolitană.

Transportul public nu este același lucru cu un transport de tip comercial, care își modulează programul pentru a-și maximiza rentabilitatea. Însă putem deservi Sântandreiul doar dacă dumnealor intră în ADI TransRegio. Este și cazul comunei Nojorid”, ne declară directorul OTL.

Mircea Viorel Pop așteaptă sprijin din partea autorităților locale ce fac parte din Zona Metropolitană Oradea pentru ca serviciul de transport public să se poată dezvolta. „Este păcat că oamenii sunt lipsiți de mobilitate. Vreau să dezvoltăm mobilitatea în zona metropolitană. Consider că OTL s-ar putea dezvolta pe o rază de până la 60 de kilometri”, conchide Pop, oferind un răspuns și pe partea de tarifare.