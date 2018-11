Inspirați de locul unde copiii se nasc la ordin, să nu provoace avalanșe

Cea de-a doua premieră a stagiunii 2018-2019 a Trupei Iosif Vulcan, „Avalanșa” de Tuncer Cücenoğlu, în regia lui Petru Vutcărău, se joacă în Sala Mare, cu publicul pe scenă.

„Tuncer Cücenoğlu este unul dintre cei mai importanți dramaturgi turci contemporani, membru al Uniunii Scriitorilor Turci și profesor de dramaturgie la MSM (Müjdat Gezen Art Center) din Istanbul. «Avalanșa» s-a jucat în 40 de țări, două dintre versiuni jucându-se și în România. Textul «Avalanșa» este cel mai de succes dintre creațiile literare ale lui Tuncer Cücenoğlu”, a spus criticul de teatru Claudiu Groza într-o conferință de presă. Claudiu Groza a explicat că piesa e izvorâtă dintr-o poveste reală pe care Tuncer Cücenoğlu a auzit-o de la un prieten, în perioada în care era șef de departament în cadrul Ministerului Educației. Dramaturgul a aflat că în Anatolia, locuitorii unui mic sat înconjurat de munți vorbesc nouă luni pe an doar în șoaptă, deoarece chiar și cel mai mic sunet ar putea declanșa o avalanșă. „Povestea comunității aflate sub ameninţarea unei avalanşe uriaşe, într-un sat înconjurat de munţi, care trăieşte nouă luni pe an îngheţată într-o tăcere de moarte, l-a impresionat pe Tuncer Cücenoğlu și a decis să pună de un text”, explică criticul de teatru Claudiu Groza.

În acea comunitate, femeile trebuie să-şi programeze naşterile în celelalte trei luni, pentru că strigătele facerii şi cele ale nou-născutului riscă să provoace avalanşa.

O poveste despre frică

„«Avalanșa» este o poveste despre frică, dar și despre trecut și viitor, tradiția conservatoare și schimbarea mentalităților. Tuncer Cücenoğlu a imaginat o istorie anxioasă și simbolică: într-o comunitate cu reguli stricte, o persoană poate fi ucisă dacă pune în pericol viața celorlalți. Legea după care moartea este evitată prin moarte provoacă alte întrebări: despre morala socială, despre încremenirea în tradiție, despre aspirația spre o viață liberă și neconstrânsă. Așa e intriga aici, dar tema poate reverbera mult mai departe, chiar spre realitățile convulsive ale civilizației de azi…”, explică criticul Claudiu Groza perspectiva din care poate fi vizionat spectacolul.

Regia spectacolului îi aparține reputatului om de teatru Petru Vutcărău, prieten vechi al teatrului din Oradea. Acesta montează pentru a șasea oară la Oradea. Fondator al Teatrului „Eugene Ionesco” din Chișinău – împreună cu câțiva proaspeți absolvenți ai Școli de teatru „Șciuikin” din Moscova, printre care și Elvira Rîmbu – eforturile sale dedicate teatrului s-au materializat în spectacole regizate excepțional și numeroase premii. Obiectivul său în ceea ce privește proiectul „Avalanșa” este să realizeze „un spectacol în care, pe lângă text, să vorbească și imaginile, care să dea de gândit spectatorilor, pentru că sunt multe lucruri în ziua de azi la care ar trebui să ne gândim. «Avalanșa» e o piesă despre frică, despre individ și comunitate, despre tradiție și schimbare, despre pedeapsă și salvare – și îmi doresc ca spectacolul să le cuprindă pe toate”. Dramatizarea textului îi aparține lui Claudiu Groza, decorul spectacolului este realizat de Ianis Vasilatos, iar costumele de Amalia Buie.

Distribuție:

– Petre Ghimbășan (Bătrânul)

– Corina Cernea (Bătrâna)

– Consuela Egyed (Tânăra)

– Ciprian Ciuciu (Tânărul)

– Șerban Borda (Bărbatul)

– Gabriela Codrea (Femeia)

– Mirela Lupu (Moașa)

– Andrian Locovei (Președintele Comitetului)

– Anca Sigmirean (Membră a Comitetului)

– Georgia Căprărin (Fantoma fetei moarte)

– Alin Stanciu (Fantoma fratelui bătrânului)

– Ion Ruscuț (Gardian 1)

– Ionică Lianu Popa (Copilul)

– Cristian Segărceanu (Gardian 2)

– Nicolae Segărceanu (Membru al Comitetului)