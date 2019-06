Instal Casa şi Casa din chirpici participă la OradeaExpo

Instal Casa este o companie românească, înfiinţată în urmă cu 16 ani de către un antreprenor local, care a continuat să crească şi să persevereze în a oferi instalaţii termice şi sanitare, precum şi servicii de instalare şi mentenanţă clienţilor.

În magazinele Instal Casa puteţi găsi branduri precum Viessmann, Ariston, Imas, Fondital, Tiemme sau Ferroli.

„Preţurile atractive, promptitudinea şi seriozitatea cu care abordăm fiecare client au dus la creşterea numărului de persoane dornice să achiziționeze produse şi servicii de la Instal Casa. În cele două magazine, Instal Casa, din str. Meșteșugarilor nr. 3A și Matei Corvin 209 găsiți accesorii disponibile precum și un spaţiu de expunere adecvat al acestora”, spun reprezentanţii firmei.

Instal Casa va oferă o gama larga de centrale termice cu combustibil solid, gaz sau electrice precum şi sisteme complete de încălzire în pardoseală, pompe de caldură ,automatizări, panouri solare, fitinguri şi accesorii pentru întreaga instalație de răcire şi încălzire, toate disponibile la preţuri promoţionale .

Specialiștii Instal Casa vin în întâmpinarea nevoilor clienților oferindu-le cele mai eficiente soluţii precum şi servicii service şi de instalare a produselor achiziţionate.

Instal Casa oferă tot ce este nevoie pentru crearea unui confort: instalații sanitare, obiecte sanitare, încălzire în pardoseală, aere condiționate, pompe de căldură, instalații de apă și gaz, panouri solare, centrale termice gaz, peleți și lemn, etc.

Casa din chirpici

Casa din chirpici construieşte la cerere pe proprietatea beneficiarului case ecologice pe structura din lemn sau metal. Firma foloseşte izolaţii prietenoase cu mediul, fiind pre-certificată de către Romania Green Building Council. Deşeul rezultat în urma contrucţiei este în cantităţi infime. Casa se construieşte într-un timp foarte scurt. „Despre noi putem spune că suntem o echipă tânără cu o experienţă de peste zece ani, acumulată peste hotare şi cu voinţa de a lăsa moştenire următoarei generaţii un mediu mai sănătos”, se prezintă reprezentanţii firmei.

În timp ce o casă obișnuită consumă resursele naturale și aruncă rezidurile nefolositoare în mediul înconjurător, o casă ecologică protejează mediul. Aceasta o ajută să se integreze în ecosistemul în care se află având un impact minim asupra acestuia. Casa ecologică presupune folosirea eficientă a resurselor în două scopuri: pentru a economisi financiar și pentru a proteja mediul. Astfel, se pune accentul pe energiile alternative, lumina naturală eficientă, folosirea apei de ploaie etc. Ca energii neconvenționale, se pot folosi panouri

solare, pompe de căldură, turbine eoliene etc. Materialele folosite pentru construirea unei case ecologice nu poluează semnificativ mediul în nici unul dintre stadiile de realizare: fabricare, montaj etc. Astfel de materiale nu sunt toxice și trebuie să lase cât mai puține deșeuri pe șantier. O casă ecologică poate fi ridicată pe o structură de lemn sau metal pentru a asigura un consum redus de energie la încălzire. Alte materiale ecologice folosite frecvent sunt: termoizolația din paie, cărămida din lut, învelitorile din stuf, mortarul din var, acoperișul din stuf, vata de celuloză, izolanți vegetali, plută, cânepă, izolaţie bazaltică etc.

26 de firme la „OradeaExpo”

„OradeaExpo – Târg de Rezidenţiale, Construcţii, Instalaţii şi Decoraţiuni” este un nou eveniment de anvergură organizat de Inform Media, editor al cotidienelor Jurnal Bihorean, Bihari Naplo, Bihon.ro şi Erdon.ro. Acesta va avea loc în 8 şi 9 iunie 2019 la Era Park. Evenimentul este destinat dezvoltatorilor de cartiere rezidenţiale, producătorilor de materiale de construcţii, izolaţii şi instalaţii, firmelor de amenajări şi decoraţiuni interioare şi exterioare, precum şi celor de grădinărit, de scule şi utilaje, de design, dar şi celor de intermedieri imobiliare.

La „OradeaExpo” s-au înscris 26 de firme. Este vorba despre: BU BU Bucătarul Burlan (grătar plită portabil, reversibil), Holx by Ramon, Anastasia Residence, Dekoart Ceramic, Deve Prodexim, Mobexpert, Motoutilaje Brumă, Victoria Rezidenţial prin Casa Regal Imobiliare, Matros, Riwowi, Agrisorg, Alcas Italia, Happy Pool, SculePrime.ro, Leroy Merlin, Kinetic Body, Master Garden, Arikan, Instal Casa, Imperial Glass, Porcelanosa, Sophia Oradea, Casa din Chirpici, Termoflux, ShopExpert şi BioDry.

Firmele înscrise la eveniment beneficiază de reclamă în Jurnal Bihorean, Bihari Napló şi Jurnal Bihorean Plus, dar şi pe Bihon.ro şi Erdon.ro. De asemenea, participanţii la „OradeaExpo” vor fi promovaţi pe paginile de facebook ale Jurnalului Bihorean, Bihari Naplo, Bihon şi Erdon.