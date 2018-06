Instalații noi la CET Oradea

Termoficare SA a comandat un studiu de fezabilitate care să analizeze scenariile posibile și din care să reiasă varianta de urmat.

„Tema studiului pleacă de la înlocuirea Grupului 1, format din Cazanul C1 și Turbina T1, un grup de cogenerare cu tehnologie de la 1960, care producea și energie termică, și electrică”, spune Necula. Grupul 1 a funcționat la o capacitate de 50 MWh energie termică și la 17-19 MWh energie electrică, din care cam 5 MWh erau consumați pentru funcționare.

„Investițiile viitoare necesare pentru continuarea funcționării, cu autorizațiile de mediu, ISCIR și toate celelalte, toate ne-au făcut să luăm decizia, în vara trecută, că nu trebuie să mai investim în acest grup energetic. În locul acestei instalații trebuie una care să ne aducă în portofoliu aceeași energie termică și electrică”, detaliază Necula.

Nereglementat

Soluția propusă de SF este achiziția de echipamente noi – cazane de apă fierbinte (CAF-uri) plus o unitate de cogenerare de înaltă eficiență, care să producă energie electrică aducătoare de bonus de înaltă cogenerare.

Doar că, în acest moment, cadrul legal reglementează acordarea acestui bonus numai până în anul 2021.

„Avem analiza cost-beneficiu pe partea de cogenerare, făcută pe 20 de ani, a analizei. În acesta am putut pune valoarea bonusului de înaltă cogenerare doar până în 2021; după acest an am pus zero, pentru că nu este reglementată încă. Fără bonus, cogenerarea nu face profit, investiția inițială fiind foarte mare. În aceste condiții, studiul ne-a arătat că nu este oportun, în condițiile în care nu avem schema de sprijin activă, să investim sume importante de bani în cogenerare, într-o perioadă de instabilitate legislativă”, spune Necula.

Două loturi

Ca urmare, s-a ajuns la concluzia că achizițiile de tehnologie să se împartă în două loturi. Prima dată ar urma să fie cumpărate echipamentele care produc energia termică, unul sau două CAF-uri, care să asigure necesarul de 50 MHh energie termică. Necula apreciază că asta ar asigura confortul pentru iarnă, inclusiv rezerva necesară pentru riscul de avarie la vreun echipament.

Cu activarea schemei de sprijin pentru cogenerare de înaltă eficiență, SF-ul ar urma să fie reactualizat. „Introducem schema de bonus în calcul și promovăm, în lotul 2, echipamentele de cogenerare”, spune directorul.

El insistă că aceste două soluții – CAF-urile și instalația de cogenerare – sunt complementare ca și capacitate și ca necesar de echipamente.

„Am convenit că e strict necesar să acoperim cei 50 Mwh, ca să nu mai pornim niciodată turbina veche. Cogenerarea va veni complementar, o instalație de cogenerare va fi mereu mai eficientă decât un CAF. Dar nu atât de eficientă încât să aducă atât de mult profit încât să fie profitabilă fără bonusul de cogenerare”, susține directorul.

Conform acestuia, pentru producerea de energie termică nu este absolut necesară instalația de cogenerare, dar e necesară pentru eficiența economică.

Achiziția CAF-urilor se face anul acesta, în maxim o lună ar trebui postat anunțul pentru licitație. Costul CAF-urilor e estimat la 5 mil. de euro, bani care ar urma să vină de la bugetul local.

Va urma

Necula e optimist că în viitorul foarte apropiat va fi stabilită o schemă de sprijin pentru producătorii de energie de înaltă cogenerare.

„Probabil anul acesta se va lansa schema de sprijin pentru 2021, va fi mai generoasă, pentru că sunt mai puține cogenerări în țară”, anticipează Necula.

Cifre

– anul trecut, bonusul pentru cogenerare de înaltă eficiență a fost de 154 lei/KWh electric produs în cogenerare;

– Oradea a încasat în 2017 35 milioane de lei din acest bonus;

– anul acesta, bonusul este de 124,31 lei/MWh electric;

– CET-ul funcționează acum cu turbina de 45 Mwh energie electrică și 50 MWh energie termică, plus cazanul recuperator și cu două CAF-uri de câte 116 MWh energie termică.