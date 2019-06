Întâlnire de suflet la CS Crișul

Vechiul Bazin acoperit Crișul a consemnat sâmbătă un moment deosebit. O parte din înotătorii de glorie de altădată ai clubului orădean s-au reunit pentru o întâlnire de suflet. Întâlnirea a fost emoționantă, în condițiile în care mulți dintre cei prezenți nu s-au văzut de foarte mulți ani. O parte dintre protagoniștii evenimentului s-au recunoscut după vechile fotografii, din vremea în care erau sportivi activi.

„Ne bucurăm că am putut să ne reîntâlnim, măcar o parte dintre noi, cei care am făcut înot, în urmă cu patru-cinci decenii sau chiar mai mult, la Clubul Crișul. Este emoționant, este ceva deosebit. Ar fi bine să organizăm mai des astfel de întâlniri”, a afirmat Romeo Rașcu, fost înotător de performanță al CS Crișul. Fosta și actuala antrenoare Georgeta Schier, a evocat perioada de glorie pe care a cunoscut-o natația orădeană în anii ’60-’90. „Am fost antrenoare la acest club alături de soțul meu, Herman Schier. Sportivii noștri au cucerit sute de titluri de campioni și au stabilit nenumărate recorduri naționale. Crișul a fost în acei ani singurul club din provincie care a dat cinci maeștri ai sportului, iar sportivii săi au avut peste 500 de recorduri naționale”, a declarat Georgeta Schier.

Placă comemorativă

Directorul DJST Bihor, Petruț Drăgan, i-a mulțumit fostului multiplu campion național la înot, director al Ligii Europene de Natație, Szakadáti László, prezent la eveniment, pentru sprijinul oferit în dezvoltarea bazei sportive a clubului. „Marile performanțe din acei ani au fost realizate în acest bazin. Între timp, baza sportivă a natației orădene s-a dezvoltat, pe lângă vechiul bazin existând acum un bazin modern, finalizat în anul 2006. Doresc să amintesc ajutorul pe care l-am primit atunci din partea domnului Szakadáti László, care ne-a consiliat în demersul nostru de atunci. După finalizarea noii baze, el ne-a sprijinit de fiecare dată în atribuirea organizării de concursuri și turnee internaționale”, a spus Petruț Drăgan.

Directorul CS Crișul, Ionel Bungău, și-a exprimat admirația pentru performanțele realizate de cei prezenți. „Am citit și am auzit despre realizările dumneavoastră sportive, știu că ați făcut parte din elita înotătorilor români din acea perioadă. Vă sunt recunoscător și vă admir pentru aceste realizări. La ora actuală, clubul nostru se străduiește să refacă secția de înot. Am fi fericiți dacă am reuși să obținem măcar parțial rezultatele pe care le-ați avut dumneavoastră”, a afirmat Ionel Bungău. În continuare, directorul CS Crișul a dezvelit o placă, situată lângă cele ale secției de polo, care evocă performanțele înotătorilor și săritorilor în apă ai clubului orădean, din perioada 1960-1990.

Foștii sportivi s-au deplasat în prealabil la cimitir, la mormintele a doi dintre colegii lor, regretații Kuglis Judith și Horațiu Neagrău.