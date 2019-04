Interes crescut pentru „Programul Tomate”

Este al treilea an în care fermierii pot depune la Direcţiile Agricole Judeţene cereri pentru a primi ajutor financiar pentru cultivarea tomatelor.

Valoarea ajutorului de minimis este de 3.000 euro/beneficiar/an, iar sumele se plătesc într-o singură tranşă.

Cererea de înscriere în program se depune la Direcțiile pentru Agricultură Județene, până cel târziu la data de: 20 martie inclusiv, pentru producția valorificată în perioada ianuarie-mai şi 15 septembrie, inclusiv, pentru tomatele valorificate în perioada noiembrie – 20 decembrie. De acest sprijin pot beneficia producătorii agricoli persoane fizice care deţin atestat de producător emis în baza Legii nr. 145/2014, valabil în anul de comercializare a producției de tomate, producătorii agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/200, dar şi producătorii agricoli persoane juridice.

Eligibili

Pentru a fi eligibili la aplicarea schemei solicitanții trebuie să îndeplinească mai multe condiţii. Printre acestea se numără: să dețină o suprafață cultivată cu tomate în spații protejate de minim 1000 mp, marcată la loc vizibil, cu o placă indicator inscripționată “Program susținere tomate, 2019“ și să menționeze numărul cererii depuse pentru obținerea finanțării, să obțină o producție de minim 2 kg tomate/mp. De asemenea, solicitanţii trebuie să fie înregistrați în evidenţele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafeţele cultivate cu tomate în spaţiile protejate în anul de cerere dar şi să facă dovada producției realizate potrivit prevederilor lit. a) și b) prin documente justificative privind comercializarea producției.

Documentele justificative, respectiv bonul fiscal/factura/fila/filele din carnetul de comercializare, care să ateste comercializarea producției de tomate obținute din spațiile protejate se depun la Direcțiile pentru Agricultură Județene până la data de 27 decembrie 2019, inclusiv. Scopul Programului de sprijin pentru tomate, cultivate in sere sau solarii este realizarea unei productii cantitative si calitative pentru a eficientiza exploatatia prin capitalizare, in vederea dezvoltarii unui management eficient al acesteia. In acelasi timp, programul raspunde dorintei consumatorului de a avea acces la produse proaspete in perioada rece a anului.

Astfel, pana la data de 1 aprilie 2019, s-au aratat interesati sa se inscrie in Program 18.500 de fermieri. Pentru Ciclul I s-au primit deja 15.337 de cereri de inscriere in program, numarul acestora fiind in crestere fata de anul 2017, cand au beneficiat de acest sprijin peste 8.000 fermieri si fata de 2018, cand numarul total al beneficiarilor a fost de 15.712 pentru ambele cicluri de productie.

Facem precizarea ca pentru ciclul II al anului 2019 se pot depune cereri de inscriere pana pe 15 septembrie a.c. pentru perioada de valorificare noiembrie-20 decembrie.