Interviu cu Ioan Lucian: De la internaționalizarea firmelor românești, la „Go România”

Domnule președinte, săptămâna care a trecut a fost una deosebit de încărcată și importantă pentru Uniunea Naţională a Patronatului Român.

I.L.: Așa este. Am început un tur de forță care presupune întâlnirea cu câțiva dintre miniștrii Guvernului Grindeanu pentru a crea punți de comunicare cu cei care conduc ministerele importante pentru mediul de afaceri din România

Mai exact domnule președinte, care au fost aceste ministere și cu cine ați avut întâlniri din cadrul acestor ministere?

I.L.: Cu Ministrul Dobre, Ministerul Turismului, Ministrul Teodor Meleșcanu, Ministerul Afaceri Externe, cu Ministrul Ana Birchall Ministru pentru Afaceri Europene și cu secretarul de stat Misca de la Ministerul de Finanțe …

Aș dori să știu dacă sunteți mulțumiți de aceste întâlniri și care au fost principalele subiecte pe care le-ați dezbătut cu cei patru conducători ai acestor ministere.

I.L.: Am găsit o deschidere și o dorință de colaborare care a impresionat delegația noastră și dacă doar 1/4 din ceea ceea ce am propus se va îndeplinii în urma acestor discuții vom putea vorbi de o reușită a demersului nostru. Să le luăm pe rând. La Ministerul Turismului principale teme abordate au fost : domeniul turismului din perspectiva ca acest domeniu să fie considerat de importanță majoră pentru economia românească. Având în vedere zestrea extraordinară naturală pe care România o are, turismul ar putea deveni, dându-i o importanță deosebită o sursă extraordinară de venituri pentru economia românească. Am propus deasemenea, și ministrul a fost de acord, ca Ministerul pe care-l conduce să devină partener în realizarea unui eveniment care să readucă pe litoralul românesc mulțimea de turiști polonezi care pe vremuri erau cei mai numeroși turiști străini ai Mării Negre.

Sub titulatura de „GO România” împreună cu Ambasada României din Polonia Camera bilaterală polono-română Uniunea Națională a Patronatului Român vom reface circuitul pe care turiștii polonezi îl făceau de la Varșovia și până pe litoralul românesc printer-o serie de evenimente ce vor avea o popularizare deosebita. De asemenea, am propus constituirea unui comitet consultativ format din reprezentanți ai Ministerului în frunte cu ministrul Dobre și reprezentanți ai organizațiilor patronale ce doresc să-și aducă aportul la dezvoltarea turismului românesc.

Avându-i alături pe doi dintre reprezentanții unor companii importante în turismul românesc este vorba despre Happy Tour, cel mai mare tur operator din România și Transilvania General unul dintre cei mai importanți investitori din turismul românesc am abordat și alte subiecte extreme de importante pentru cei care au investit, investesc și evoluează în turismul românesc.

Cu ministrul Teodor Meleșcanu am dezbătut problema internaționalizarii firmelor românești o problemă deosebit de importantă pentru toate firmele care doresc să facă exporturi și care au nevoie de sprijin din partea ambasadelor României din țările lumii.

Ne-am oferit să dăm sprijin autorităților prin tot ceea ce este nevoie pentru că ambasadele, consulatele să aibă personal calificat și dornic să-și ofere competențele profesionale pentru ca firmele românești ce doresc să facă exporturi sau să închege relații comerciale în diverse țări să beneficieze de întreg sprijinul acestui personal.Trebuie deasemenea, intensificată și de asemenea, ne-am oferit sprijinul pentru promovarea și susținerea companiilor românești în afara granițelor României. Una dintre cele mai interesante întâlniri și productive a fost cea cu ministrul delegat aflat în fruntea Ministerului pentru Afaceri Europene Ana Birchall.

Preluarea președinției Consiliului Uniunii Europene de către România va fi un demers de o importanță majoră coordonat de către Ministerul pentru Afaceri Europene, iar doamna ministru Birchall ne-a solicitat întreg sprijinul pe care putem să-l dăm pentru ca mediul de afaceri din România să poată beneficia de poziția pe care țara noastră o va avea din 2019 când va prelua președinția Consiliului European. S-a și constituit un grup de lucru format din membri ai Ministerului pentru Afaceri Europene și ai UNPR care va identifica toate posibilitățile de colaborare concrete între organizațiile patronale din România și acest minister

Vom organiza împreună cu Ministerul Afacerilor Europene dezbateri publice în urma cărora să putem avea cele mai variate și interesante propuneri pe care atât societatea civilă cât și mediul de afaceri le are cu privire la noua poziție pe care România o va avea în Consiliul European.Delegația UUNPR a avut ultima întâlnire săptămâna trecută cu ministru secretar de stat Ionuţ Mișca, din Ministerul Finanţelor.Printre subiectele discutate cu secretarul de stat s-au numărat:impactul măririi salariului minim pe economie, Legea prevenției, colaborarea cu ANAF.

Făcând un bilanț al acestor întâlniri putem spune că am observat deschiderea pe care guvernul Grindeanu prin cele patru ministere cu care am avut întâlniri este una evidentă.Cu siguranță că această deschidere trebuie concretizată și ne-am bucura dacă măcar câteva din punctele pe care noi le-am atins și propuneripe care noi le-am făcut se vor concretiza.

Un lucru este cert :UNPR a dovedit că poate fi un partener important pentru Guvernul României prin modul serios în care abordează orice întâlnire cu reprezentanții săi, prin propunerile concrete pe care le face și acțiunile pe care le-a propus să le facă împreună cu ministerele pentru a dinamiza și impulsiona evoluția economiei românești și bineînțeles a companiilor private din România.

Vă mulţumesc!