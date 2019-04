INTERVIU cu Liviu Sabău Popa (PSD), directorul economic al Serviciului Județean de Ambulanță Bihor

Cum în toate este vorba de bani, dar și de factorii politici, JB&Bihon a solicitat opinia directorului economic de la Serviciul Județean de Ambulanță Bihor, ec. Liviu Sabău Popa.

JB&Bihon: Sunteți directorul economic al SAJ Bihor de 4 ani. Cum se traduce în bani acest conglomerat al sistemului medical de urgență din prespital?

Ec. Liviu Sabău Popa: Sistemul medical de urgență din prespital este un ansamblu complex din care serviciile de ambulanță constituie una dintre cele mai importante verigi. Costurile de operare ale sistemului sunt mari, dar asigurarea accesului la servicii medicale de urgență pentru populație este vitală pentru o societate orientată către cetățean. Pot să vă zic, spre mirarea unora, că avem aparaturi și echipamente dintre cele mai bune la nivelul statelor membre UE, chiar peste majoritatea dintre ele. Iar colegii mei care activează în acest domeniu sunt oameni minunați, ce își dedică energia și sănătatea pentru a ajuta și a oferi asistență medicală tuturor celor ce au nevoie. Diferența față de finanțarea spitalelor este că serviciile de ambulanță nu sunt plătite la număr de cazuri de către CAS, ci se asigură o finanțare a activității de către Ministerul Sănătății. Finanțare ce acoperă fără probleme necesarul de bunuri și servicii și de salarizare, neexistând sincope în finanțarea medicamentelor și materialelor sanitare necesare.

JB&Bihon: Un scurt istoric. Cum era SAJ în momentul în care ați fost numit pe acest post? Ce ați reușit să realizați și ce nu ați reușit încă?

Ec. Liviu Sabău Popa: La momentul 2015, când am început să activez în cadrul Serviciului de Ambulanță Bihor, primul lucru care m-a surprins – plăcut, de altfel – a fost calitatea extraordinară a oamenilor ce activează în acest serviciu. Începând de la personalul auxiliar, colegii TESA și cei mai importanți, bineînțeles, personalul operativ. Am întâmpinat dificultăți cu starea parcului auto, a fost și o schimbare a locațiilor de reparare a autosanitarelor cu 2 luni înainte de venirea noului comitet director, iar colegul meu, Adrian Stângă, directorul tehnic SAJ Bihor, a reușit cu operativitate să atingă indicatorii optimi de funcționare pentru parcul auto. În momentul de față ne confruntăm cu o provocare complexă de creștere a gradului de informatizare a activității, atât în operativ, prin utilizarea tabletelor – program implementat de DSU – cât și pe partea de suport, prin optimizarea fluxurilor informaționale existente. Principalul obiectiv al nostru este să oferim colegilor din cadrul Serviciului de Ambulanță Bihor condițiile de muncă optime, atât în timpii de așteptare de la sediu, cât și pe parcursul intervențiilor, astfel reușind să ne îndeplinim rolul de a crește calitatea actului medical oferit cetățenilor.

JB&Bihon: Au fost accidente cu mașini de Ambulanță. Sunt angajații în pericol? Ce le transmiteți șoferilor din trafic?

Ec. Liviu Sabău Popa: Din păcate, anul trecut am avut două „săptămâni negre”, cu 4 evenimente rutiere, în care au fost implicate autosanitare ale Serviciului de Ambulanță Bihor. Din nefericire, aceste incidente s-au soldat și cu răniți din rândul personalului SAJ Bihor. Aș vrea să rog participanții la trafic să respecte ambulanțele în misiune, să îi asigur că semnalele acustice și luminoase se folosesc în concordanță cu prevederile legale și ambulanțierii noștri sunt instruiți periodic în acțiuni tematice, cu sprijinul Poliției Rutiere, căreia îi mulțumim pentru colaborare.

JB&Bihon: Parcul auto a fost înnoit, dar nu complet și nu neapărat cu cele mai sofisticate mașini. Care e necesarul de autospeciale în Bihor?

Ec. Liviu Sabău Popa: Ne-am bucurat să primim la sfârșitul anului 2018 primele 10 autosanitare dintre cele 31 alocate județului Bihor. Vă asigur că toate echipamentele instalate pe acestea sunt conforme standardelor. Există, într-adevăr, anumite deficiențe de poziționare și accesibilitate dar, la sesizarea colegilor noștri, am înștiințat IGSU, cel ce a derulat achiziția, și se vor remedia operativ problemele semnalate. Noi activăm acum cu 69 de autosanitare în județul Bihor și nu există probleme deosebite din punct de vedere al parcului auto.

JB&Bihon: Numărul urgențelor e în creștere, dar nu așa se poate spune și despre posturile scoase la concurs pentru suplimentarea personalului care lucrează în operativ. Sunteți politician, reprezentant al puterii, al Guvernului, care e factor de decizie și în privința posturilor de concurs…

Ec. Liviu Sabău Popa: Guvernul a aprobat, la solicitarea Ministerului Sănătății, 200 de posturi pentru serviciile de ambulanță în cursul săptămânii trecute, aspect îmbucurător. Județul Bihor se numără printre puținele județe din țară care are acoperit 100% normativul cu posturi de medic, fiind într-o situație fericită față de alte județe ale țării. Din păcate, nu stăm la fel de bine și la capitolul asistenți, unde numărul de intervenții raportat la procentul de încadrare din normativ este extrem de ridicat. Dar toți colegii noștri (medici, asistenți sau ambulanțieri), în ciuda volumului mare de activitate, își desfășoară activitatea exemplar.

JB&Bihon: Numărul urgențelor e în creștere, dar suficient de multe sunt, practic, non-urgențe. Care ar fi soluția pentru descongestionarea sistemelor medicale de urgență?

Ec. Liviu Sabău Popa: Un prim pas va fi făcut de către DSU, printr-o campanie puternică de informare asupra rolului 112 și adresabilității acestuia. De asemenea, Ministerul Sănătății a alocat un buget cu 4,7% în plus pentru medicina primară, unde centrele de permanență reprezintă un factor important în descongestionarea serviciilor de ambulanță și UPU de urgențele minore și care pot fi tratate de acestea, scăzând astfel semnificativ timpii de așteptare.

JB&Bihon: Dat fiind faptul că sunteți membru PSD, consilier local etc., vorbim despre imixtiune politică în sistemul medical? Unde începe și unde se termină influența politică în sistemul prespitalicesc?

Ec. Liviu Sabău Popa: Haina politicului se dezbracă la poarta instituției, unde se îmbracă haina de ambulanță. În instituție suntem colegi, indiferent de apartenența politică, etnie, religie.

JB&Bihon: SAJ a fost măcinat în urmă cu puțini ani de diferite nereguli legate de bani. Care e actuala situație, în contextul în care un recent angajat acuză SAJ din interior, invocând fapte penale la adresa dvs. și a directorului tehnic Adrian Stângă?

Ec. Liviu Sabău Popa: Este dreptul fiecăruia să își exprime îngrijorările în ce mod consideră că este adecvat. Atât Camera de Conturi, cât și instituțiile statului, au stabilit, așa cum declara și acest coleg, că nu există fapte de natură penală. Au stabilit și că numirile comitetului director s-au făcut conform normelor în vigoare, existând – e adevărat – o întârziere, de la numirea managerului prin concurs până la organizarea examenului pentru comitetele directoare. Dar situația nu este singulară în județul Bihor; a fost o situație la nivel național, generată de modificarea regulamentului de concurs. În februarie a fost publicat noul regulament și metodologia de desfășurare a concursului, astfel că în cel mai scurt timp vom avea concursurile organizate. Raportul de audit nu a stabilit prejudicii pentru această situație. De asemenea, s-a făcut precizarea și că auditorii publici externi ai Camerei de Conturi Bihor nu se pot pronunța asupra obligativității deținerii atestatului SEC, ministerul fiind cel care s-a pronunțat asupra îndeplinirii tuturor condițiilor necesare ocupării postului.

Rugămintea ar fi ca, pe viitor, să facem afirmații cu mai multă responsabilitate, întrucât expresii de genul „am auzit că” nu pot sta la baza unor acuzații publice care denigrează imaginea unei instituții ce a dovedit de atâtea ori că este alături de cetățean și pentru cetățean. Indiferent de supărări, trebuie să fim mai responsabili când facem declarații în spațiul public. Repet, haina politică se dă jos la intrarea în instituție!

JB&Bihon: Ați inițiat sistemul de voluntariat. Care e starea lui actuală și care e viziunea dvs. pe termen scurt, mediu și lung?

Ec. Liviu Sabău Popa: În 2015 am început să reorganizăm sistemul de voluntariat alături de formatorii noștri extraordinari: dr. Venter Liciniu-Cătălin, dr. Boțcău Emil, as. Ungur Crina, as. Caciora Adrian. De-a lungul acestor ani, și alți colegi formatori s-au alăturat programului de voluntariat, reușind să avem unii dintre cei mai bine pregătiți și numeroși voluntari din România. La momentul actual, avem peste 100 de voluntari activi și ne mândrim cu peste 400 de voluntari formați din 2015 încoace, dintre care o bună parte activează în sistemul sanitar din România. Încercăm în fiecare zi să îmbunătățim sistemul și programul de voluntariat. De aceea, din acest an, vom acredita o parte din angajați și voluntari ca și formatori europeni și vom iniția împreună cu Inspectoratul Școlar Județean Bihor un amplu program de formare în prim-ajutor pentru cadrele didactice și pentru populație.

JB&Bihon: Ce vă enervează cel mai mult și ce vă place cel mai mult în sistemul medical prespitalicesc?

Ec. Liviu Sabău Popa: Ce mă deranjează este folosirea abuzivă și nejustificată a ambulanțelor pe post de taxiuri sau medic de familie. Noi nu venim să dăm o rețetă pentru că tușiți puțin sau nu aveți poftă de mâncare. În timpul în care țineți ocupată o ambulanță cu astfel de cazuri, sunt oameni care au nevoie cu adevărat de ajutor.

Cel mai mult mă motivează oamenii minunați care lucrează în acest sistem. Am descoperit aici, în echipa SAJ Bihor, doar oameni cu suflet de aur, caracter și foarte mult bun-simț.

JB&Bihon: Nu sunteți pentru totdeauna pe acest fotoliu de șef la SAJ Bihor. Ce vreți să lăsați în urmă, și dacă viziunea dvs. pe termen lung se va corela tot cu sistemul medical?

Ec. Liviu Sabău Popa: Începand cu 2015, am îmbunătățit calitatea serviciilor SAJ Bihor, dar și a condițiilor de muncă ale colegilor. Îmi doresc în continuare să îmbunătățim zi de zi, lună de lună, an de an, calitatea serviciilor noastre și a condițiilor de muncă pentru colegii mei. Avem nevoie în continuare de oameni motivați și mulțumiți în cadrul SAJ Bihor. Domeniul medical este unul ce mă atrage prin prisma posibilității de a-ți ajuta semenii și, dacă și bunul Dumnezeu va vrea, sper să activez în continuare în acest domeniu mulți ani de aici încolo.

JB&Bihon: Ce le transmiteți bihorenilor, și nu numai, tuturor cetățenilor care au nevoie de servicii medicale de urgență din partea echipajelor medicalizate SAJ Bihor?

Ec. Liviu Sabău Popa: Să fie încrezători 101% în personalul din serviciile medicale de urgență. Fie că sunt de la Ambulanță sau SMURD, toți sunt cadre medicale extrem de bine pregătite și oameni ce își fac meseria în primul rând cu sufletul.