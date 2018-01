Interviu cu orădeanul Cornel Blejan, preparator fizic la Universitatea Craiova

Fost atlet la LPS Bihorul în probele de 800 m și 1500 m, Cornel Blejan și-a început cariera de preparator fizic în 2008 când a fost angajat la FC Bihor de președintele de atunci Alexandru Toth. Anii au trecut, iar în Bihor a mai lucrat la Luceafărul Oradea. La oră actuală, Cornel este cel mai longeviv bihorean care face parte din staff-ul tehnic al unei echipe din Liga 1. Este căsătorit din 2011 cu Georgeta şi împreună au doi băieţi, Ştefan (doi ani şi jumătate) şi Andrei (şase luni). În interviul de mai jos Cornel Blejan a vorbit despre activitatea lui la Universitatea Craiova și despre planurile de viitor.

JB: Cornele, de câți ani ești la CS Universitatea Craiova și cum ai ajuns acolo?

CB: Am patru ani și jumătate de când lucraz la Universitatea Craiova și mai am contract până în 2019. Am ajuns cu antrenorul Erik Lincar, când echipa era în Liga a II-a. Când el a plecat, am luat de comun acord decizia ca eu să rămân și să îmi continui munca.

JB: ai avut ocazia să lucrezi cu foarte mulți antrenori în această perioadă. Cum ai reușit să reziști?

CB: Am început cu Erik Lincar și apoi am continuat cu Ovidiu Stângă, Gavril Balint, Ionel Gane, Sorin Cârțu, Emil Săndoi, Daniel Mogoșanu, Gheorghe Mulțescu și Devis Mangia. De la fiecare am avut de învățat. Atuul meu numărul 1 e că sunt apreciat și susținut de finanțatorul Mihai Rotaru. O altă calitate este că reușesc să mă acomodez oriunde și cu oricine, lucru demonstrat și de faptul că s-au schimbat 9 antrenori. Au contat și performanțele avute de echipă, promovarea și aceea perioadă cu 19 meciuri consecutive fără înfrângere. O performanță unică după 1990 în România, care este și subiectul lucrării mele de doctorat.

JB: Care este rolul unui preparator fizic în pregătirea unei echipe?

CB: Pe scurt, trebuie să-i facem pe jucători mai puternici, mai rapizi și mai rezistenți decât adversarii, iar de aici depinde de interpretarea fiecăruia. Toți citim aceeași carte dar interpretarea aparține fiecăruia. Împreună cu antrenorul concepem un plan de pregătire unitar în care să înglobăm componenta fizică, tactică și tehnică.

JB: La ce trebuie să fie atent un jucător în perioada vacanței de sărbătorile de iarnă?

CB: La excesele de orice fel, distracție, alimentație și alcool, și la tipul de activități pe care le desfășoară.

JB: Aveți ocazia să jucați pe un stadion nou. Cum e atmosfera?

CB: E de vis! Avem cel mai frumos și modern stadion din România, iar suporterii, prin atmosfera creată, îl fac să fie spectaculos. Când ai 30.000 de suporteri olteni în spate ești mult mai motivat și mult mai puternic.

JB: Se poate lupta Universitatea cu CFR Cluj și FCSB pentru titlul de campioană a României?

CB: Cred că este momentul pentru o figură cât mai frumoasă. Nu știu dacă e momentul pentru titlu, cert este că ne vom juca șansa până la capăt, meci de meci.

JB: Ai doar 34 de ani, ți-ai imaginat o astfel de carieră?

CB: Când aveam 24-25 de ani visam ca la 30 de ani să lucrez în Liga 1, ceea ce s-a și întâmplat. Obiectivul personal este să fiu cel mai bun în domeniul meu.

JB: Ce faci în sensul ăsta?

CB: Mă perfecționez continuu și studiez zilnic. Plus foarte multă practică, deoarece oricâtă teorie știi nu ai certitudinea că e bine sau rău până nu aplici. Un sistem de pregătire trebuie adaptat încontinuu. Lucrez cu multă pasiune. Când mă pun seara în pat aștept să se facă dimineață să încep o nouă zi de lucru. Mă simt împlinit sută la sută. Să faci ce îți place și să mai câștigi și bani, ce poate fi mai frumos? Nu aș fi reușit fără sprijinul familiei, fără susținerea morală necondiționată a soției mele Georgeta, care mi-a dat putere în momentele mai dificile să-mi găsesc motivația și să devin tot mai bun.

JB: Pe vremea când lucrai la Luceafărul ai participat la un concurs de tip „Iron Man”. Te mai tentează ideea?

CB: Aveam 30 de ani atunci şi a fost o provocare interesantă pentru care m-am pregătit un an în ideea de a-mi testa limitele. Am reuşit să înot 3,6 km, să merg cu bicicleta 180,25 km şi să alerg 42,195 km în 14 ore şi 42 de minute. Termenul era de 16 ore. Mă gândesc să mai particip la 40 de ani. Este o ambiţie a mea.