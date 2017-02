Interviu cu un licean olimpic | Andrei Bădulescu, iniţiatorul proiectului Chem4FUN

Proiectul său este finanţat de Fondul Ştiinţescu, care promovează „o altfel de şcoală” prin Fundaţia Comunitară. Proiectul Chem4FUN, iniţiat de elevul Andrei Bădulescu, de la CN ,,Emanuil Gojdu”, are ca scop organizarea unor ateliere de experimente distractive pentru elevii de gimnaziu din Oradea și Bihor, cu ajutorul unui laborator mobil.

Cum s-a născut dorinţa ta de a-i ajuta pe alţi elevi să treacă peste bariere şi să devină fani ai chimiei? Ai pornit de la o necesitate pe care ai identificat-o?

Andrei Bădulescu: Proiectul Chem4FUN este un proiect gândit și realizat de elevi și destinat tot elevilor. Ideea acestuia mi-a venit în primul rând din pasiunea mea pentru chimie, dar și din realitatea modului de studiere a chimiei în școală. Astfel, am identificat că o parte din reticența tinerilor față de chimie (și față de școală în general) vine din caracterul excesiv teoretic al predării, din faptul că elevii nu se simt atrași de o știință a cărei spectaculozitate le rămâne ascunsă, din excluderea aproape totală a vizualului din modul de livrare a informației științifice către elevi.

Astfel, proiectul nostru își propune să prezinte chimia tinerilor aflaţi la începutul studiului acesteia în şcoală, într-un context atractiv, spectaculos și stimulativ, prin organizarea și popularizarea de experimente atractive de chimie în mai multe școli din județul Bihor, pentru elevii din clasele VI-VII. Lista școlilor este încă deschisă, depinzând în primul rând de disponibilitatea lor. Desigur, atragerea tinerilor spre studiu va fi realizată și prin alte activități de învățare non-formale ce utilizează medii virtuale (facebook) și imagini, prin stimularea spiritului de competiție, a învățării interactive și colegiale, a implicării directe a elevilor în procesul de învățare.

La ce v-aţi gândit, concret? Cum vreţi să le arătaţi elevilor cât de spectaculoasă e chimia?

A.B.: Poate ar trebui să menționez și câteva dintre experimentele la care ne-am gândit: pasta de dinţi pentru elefanți, vulcanul chimic, monedele de argint și aur, arderea magneziului, culori în flacără, cerneala invizibilă…

Care au fost punctele tari ale proiectului?

A.B.: Chem4FUN este un proiect având o echipă formată din elevi de la Colegiul Național Emanuil Gojdu din Oradea, care-i cuprinde, în afară de mine, pe: Teodora Bodog, Ruxandra Bodog, Alexandru Langa (toți colegii mei din clasa a XI-a E) și Cătălin Lupău (clasa a X-a E), mentorul și coordonatorul nostru didactic fiind doamna profesoară Anița Luncan. Desigur, întreaga echipă lucrează pe bază de voluntariat, finanțarea primită fiind destinată practic în întregime achizițiilor de echipamente și reactivi necesare pentru realizarea experimentelor, și care vor rămâne, după încheierea proiectului, în dotarea laboratorului de chimie al C.N. „Emanuil Gojdu”.

Desigur, acceptarea proiectului și primirea finanțării au reprezentat pentru noi o veste foarte bună, dar și o recunoaștere a utilității ideii noastre de proiect, a nevoii pe care am identificat-o și, nu în ultimul rând, a impactului pe care sperăm că îl va avea proiectul în comunitate.

La ce rezultate vă aşteptaţi? Ce impact speraţi să aibă Chem4FUN?

A.B.: Impactul va depinde însă, în mare măsură, de interesul școlilor și disponibilitatea acestora de a primi echipa de proiect care va efectua experimentele, de interesul tinerilor de a se lăsa prinși în magia „chimiei distractive”. Nu vrem să divulgăm prea multe secrete, în prezent fiind abia în faza de realizare a achizițiilor, dar participanții la experimente vor avea parte de concursuri și alte surprize, materiale și virtuale, pe parcursul derulării proiectului.

Vrem să arătăm că se poate face școală și într-un mod distractiv și atractiv, dar bineînțeles că toate acestea costă, iar sponsorii și partenerii noștri, cărora le mulțumim, au făcut acest lucru posibil. Cred că acesta este și punctul forte al proiectului: vrem să facem o diferență în școală, acționând asupra motivației tinerilor elevi aflați la începutul studiului chimiei și, mai mult, să pătrundem și în școlile din mediul rural, acolo unde echipamentele și reactivii lipsesc de cele mai multe ori.

Cred că nu ai fi avut o astfel de idee dacă, la rândul tău, nu ai fi îndrăgostit de chimie, dacă nu ai fi performer la chimie… Cine e Andrei Bădulescu?

A.B.: Sunt elev în clasa a XI-a E, profil științele naturii, la C.N. „Emanuil Gojdu” din Oradea și sunt, în primul rând, pasionat de chimie, pasiune pe care am descoperit-o încă din clasa a VII-a, sub îndrumarea profesorului-mentor Anița Luncan, profesor de marcă, cu rezultate deosebite și formator de olimpici naționali și internaționali, câștigătoare a numeroase diplome de excelență, a premiului Mentor 2015.

Foarte curând am conștientizat faptul că îndrumarea profesorilor, pasiunea pentru studiu și înțelegerea tainelor acestei științe trebuie completate de accesul la experimente, la trăirea și demonstrarea efectivă a fenomenului, iar acestea sunt dificil de realizat în condițiile resurselor reduse ale școlilor. Pregătirea și cunoștințele pe care le-am dobândit au determinat ca pasiunea mea să fie încununată și de rezultate deosebite, dintre care cea mai notabilă este participarea mea la Olimpiada Internațională Pluridisciplinară Științe pentru Juniori 2014 (Argentina), unde am obținut medalia de bronz.

La Olimpiada Națională de Chimie am obținut premiul 2 (clasa a VIII-a) și mențiune Minister (clasele a IX-a, a X-a), precum si premiul special pentru cea mai bună lucrare teoretică (clasele a VIII-a, a IX-a). Am obținut premii și mențiuni la concursuri interjudețene de chimie (Oradea, Dej, Timișoara), dar am participat la olimpiade naționale și la fizică (unde am obținut mențiune specială în clasele a VI-a și a VII-a), dar și la biologie, de altfel interdisciplinaritatea dintre chimie și alte științe fiind una dintre pasiunile mele.

De asemenea, am participat și la alte activități extra-curriculare, tabere și programe de dezvoltare personală (cel mai recent, la proiectul „Excepționalii 2017”, realizat de Școala de valori), activități de cercetare, voluntariat (de exemplu, am participat la Noaptea Cercetătorilor Europeni în calitate de voluntar, în anii 2014, 2015 și 2016, unde am realizat tocmai experimente de chimie distractivă pentru micii vizitatori și, împreună cu colegii din echipa Chem4FUN, am participat la o emisiune demonstrativă pe teme de chimie în Laboratorul de chimie al C.N. „Emanuil Gojdu”.

Ce îşi doreşte Andrei Bădulescu după terminarea liceului?

A.B.: Ca și planuri de viitor, îmi doresc ca după terminarea liceului să studiez mai departe domeniul care mă pasionează, chimia. Dar până atunci mai avem multe proiecte frumoase de realizat împreună cu colegii mei…

Îţi mulţumesc foarte mult pentru această perspectivă oferită asupra unei ştiinţe ale cărei taine sunt considerate de nepătruns în maniera clasică în care e prezentată !