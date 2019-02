Interviu exclusiv cu Liviu Andrica: Profit de 1,5 milioane de euro în 2018, la ADP

De asemenea, ADP va contracta credite pentru realizarea parcărilor de lângă magazinul Crișul și de la baza Voința, anunță managerul Andrica.

Aquapark-ul Nymphaea a fost inaugurat în septembrie 2016. În ce măsură este rentabilă investiția? Aveți în vedere anumite reparații?

LIVIU ANDRICA: Cel mai important este faptul că aquapark-ul aduce venituri și aduce profit. Majoritatea oamenilor din țara asta cred că ceea ce administrează statul sau administrația locală este sortită pierderilor. Dar la noi profitul a crescut cu 30%, în ultimii doi ani, în condițiile în care, în Europa, doar 5 – 10% din aquapark-uri sunt pe profit.

Pot să vă spun că, în 2017, profitul global al Administrației a fost de 1 milion de euro, iar în 2018 a crescut cu aproape 50%. Din acest profit, o mare parte este datorat aquapark-ului.

Cu atât mai îmbucurătoare sunt cifrele, cu cât nu se mai poate spune că oamenii vin la aquapark din curiozitate. Țin să respectăm regula conform căreia niciodată nu vom scădea calitatea serviciilor.

În ceea ce privește problemele cauzate de umiditate, din șase în șase luni și ori de câte ori este nevoie facem lucrări de întreținere și renovare.

Ce se întâmplă cu profiturile realizate de Administrația Domeniului Public, la aquapark și la alte obiective administrate de către dvs.?

LIVIU ANDRICA: Din profit, 60% se întoarce la bugetul local. Dăm Municipiului Oradea participare la profit. Pe de altă parte, nu mai primim subvenția de câțiva ani buni. Anul trecut am dat circa 700.000 de euro, la bugetul local.

În plus, în 2019 va trebui să plătim Municipiului o redevență, care este egală cu valoarea de amortizare anuală a mijloacelor fixe. La un moment dat ne-au scutit de redevență, atunci când am luat în folosință aquapark-ul, Zoo și Piața Rogerius.

Însă anul acesta va trebui să plătim către Municipiul Oradea 700.000 euro redevență. Prin comparație, în 2018 redevența a fost sub 100.000 de euro. Acești bani se adaugă cotei de 60%, pe care o plătim Municipiului Oradea (Primăriei și Consiliului Local – n.red.).

La parter, sub cupola aquapark-ului șezlongurile au fost înlocuite cu scaune. De ce această decizie?

L.A.: Am observat că cererea este mare. Am vizitat aquapark-uri în Ungaria, la Budapesta, și în Germania. Am importat această idee de acolo. Deoarece am văzut că omul nu stă la șezlong. Astfel, am reușit să ne mărim capacitatea de la 600 la 850 de locuri, dar fără să perturbăm activitățile recreative ale celor care vizitează aquapark-ul. De aceea, nu e aglomerație la dușuri, la restaurant și nici în bazine.

Achiziția biletelor online este un punct câștigat pentru noi, că vin pe loc sigur. În plus, aceasta mai înseamnă că cererea e mai mare decât oferta. Pentru că am avut zile când a fost plin, acum, iarna. În altă ordine de idei, știm cum să ne facem aprovizionarea și cum să gestionăm resursa umană. Iarna nu am trimis pe nimeni, și nici nu vom trimite pe nimeni, în șomaj. Pentru că e greu să îți specializezi oamenii.

Mă bucură și faptul că ne-a crescut numărul vizitatorilor la Grădina Zoologică. Colegii care răspund la linia telefonică de informații, de la aquapark, le recomandă celor care nu reușesc să își achiziționeze din timp biletul pentru aquapark să viziteze Grădina Zoologică, în prima parte a zilei.

Sunt modificări de prețuri la aquapark, din acest an…

L.A.: Da, prețul biletului a crescut de la 50 la 60 de lei și au fost eliminate biletele de familie (din cauza comportamentului neadecvat al unora dintre vizitatorii aquapark-ului – n.red.). Dar rămân reducerile specifice.

Ce se întâmplă cu proiectul de transformare a Pieței Cetate?

L.A.: Până la 1 mai 2019 Primăria și-a propus să îi exproprieze pe privații care au spații acolo. Este vorba despre 18 – 19 comercianți privați, spre sediul Electrica, cu ieșire spre strada Griviței. Ei vor avea posibilitatea să își desfășoare activitatea cel puțin până la 31 octombrie 2019.

Șase clădiri vor fi demolate înspre blocul Cicero: două stații de transformare a curentului electric, două puncte termice, hala de lapte și clădirea de birouri ADP. După ce se oprește încălzirea, Termoficarea este pregătită să își reloce punctele termice. În viitor, acolo va fi parcare. Apoi instalăm cortul de 1.200 de metri pătrați, în luna august.

Pe cei de la legume – fructe îi mutăm în cort, iar cei care vând lactate și carne rămân în hala veche.

Anul acesta, prin grija Primăriei Oradea ar trebui demarate licitațiile pentru proiectare și execuție, iar lucrările ar putea începe în primăvara anului 2020, după ce se accesează fondurile și se finalizează proiectul.

Ce se întâmplă cu celelalte proiecte, precum parcările supraetajate din oraș? De asemenea, ce ne puteți spune despre ștrandul Ioșia?

L.A.: Parcarea din strada Independenței ar trebui finalizată până la iarnă, ca pe data de 1 decembrie să fie gata. În ceea ce privește parcarea de la Voința, până în 15 aprilie ar trebui să ne predea proiectul. Pentru parcarea de pe strada Brașovului, în două luni ar trebui să predea proiectul.

Le facem din resursele ADP. Vom lua credite ca să facem cele două parcări, urmând ca la finalizare să le vindem Municipiului Oradea.Ne gândim ca pe viitor să amenajăm și ștrandul Ioșia, cu bazin acoperit, saună, jacuzzi, cu sală de fitness.

Cum contracarați nemulțumirile comercianților din Piața 100? Dar ale orădenilor, privind accesul către piață?

L.A.: Pe mine mă interesează ca acei oameni să vândă. În piață, vom asfalta tronsonul dinspre Aeroport, care acum este cu piatră, în zona de bazar. În zona auto vom pune piatră concasată, pentru a contracara praful și umiditatea de la nivelul solului.

Anul acesta, la sfârșit, sper că se vor rezolva multe dintre probleme. Sunt trei obiective de investiții: realizarea acelui pasaj peste Centură, pasarela metalică ce va porni de lângă Peța, peste Centură, și va descărca în stânga și în dreapta, la Leroy Merlin și Brico. În fine, al treilea obiectiv este realizarea drumului colector dinspre Leroy spre Piața 100.