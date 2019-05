INTERVIU | Ioan Mang: „Liviu Dragnea nu a furat nimic”

JURNAL BIHOREAN: Cum comentați condamnarea definitivă a președintelui PSD, Liviu Dragnea?

IOAN MANG: Îmi este foarte greu să comentez. Constat, însă, că abuzul în serviciul în sine nu a fost condamnat, ci instigarea la abuz în serviciu. Cei care au făcut abuz, fapta în sine, de abuz, nu a fost condamnată, dar fapta de instigare a fost condamnată. Dar Justiția nu trebuie condamnată, să vedem ce se întâmplă pe viitor. Îmi pare foarte rău, nu cred că Liviu Dragnea merita așa ceva, dar…

JURNAL BIHOREAN: Ce se întâmplă mai departe, în PSD?

IOAN MANG: Ne vom întâlni în Comitetul Executiv. Președintele interimar, doamna Dăncilă, va prelua conducerea. Este foarte important să rămânem lucizi și uniți la guvernare.

JURNAL BIHOREAN: Când avem un Congres de alegeri?

IOAN MANG: Nu putem sta în interimat foarte mult timp. Trebuie organizat un Congres, dar nu la cald. Și în acest sens, trebuie luată o decizie în CEx privind data organizării acestui Congres. Eu zic că nu trebuie în niciun caz grăbit. Avem timp, vine perioada de vacanță, avem președinte interimar, e și premier. Important e să se mențină guvernarea și unitatea partidului. Conform statutului PSD, președintele se alege de către toți membrii PSD, printr-un scrutin național, iar rezultatul alegerilor se validează în Congres.

JURNAL BIHOREAN: Credeți că rezultatul alegerilor a influențat natura sentinței judecătorești?

IOAN MANG: Nu aș spune aceasta neapărat.

JURNAL BIHOREAN: Însă chiar și Liviu Dragnea a părut contrariat că s-a amânat pronunțarea până după alegeri…

IOAN MANG: A fost puțin ciudat ca să se amâne după alegeri. Dacă ar fi legată de rezultatul de ieri, înseamnă că, în ciuda tuturor eforturilor de a face ca Justiția să fie independentă, nu s-a reușit acest lucru. Dar nu îmi place să gândesc că ar fi legată de alegerile de ieri, pentru că ar însemna că Justiția a rămas, în continuare, supusă unor oameni din politică, statului paralel.

JURNAL BIHOREAN: Cât de repede ar trebui să își stabilească PSD candidatul la Președinție?

IOAN MANG: Cât de repede se poate, nu într-o săptămână, două, trei. Va fi o vară fierbinte.

JURNAL BIHOREAN: În ce măsură putem spune că rezultatul electoral al PSD este legat de persoana fizică Liviu Dragnea?

IOAN MANG: Președintele Liviu Dragnea a fost demonizat într-un hal cum nu s-a mai întâmplat în politica românească. Asta a creat un val de emoție împotrivă. Dar întrucât au existat județe unde partidul a câștigat, nu cred că aceasta este cauza pentru care am ieșit pe locul doi, mult sub scorul nostru normal.

Va trebui făcută o analiză, inclusiv în cadrul județului. A fost unde am scos scor bun fără să avem primar, și a fost unde, deși avem primar, nu am scos scorul scontat. Nu cred că avem comunități care au votat sau nu au votat cu Dragnea. Ne putem ascunde sub acest aspect, dar nu cred că aceea este cauza. Dacă în toate județele scoteam un scor slab, puteam spune că a fost această cauză.

Dar personal cred că sunt oameni care, independent de cât de bine o duc, se lasă influențați de ideea aceasta, de „fără hoți”. Deși Liviu Dragnea nu a furat nimic.

JURNAL BIHOREAN: Iohannis, PNL și USR Plus au cerut deja PSD să plece de la guvernare.

IOAN MANG: Și în campanie totul s-a legat de guvernare, deși au fost alegeri europarlamentare. În paralel, asta ar fi însemnat că, după alegerile parlamentare din 2016, câștigate de PSD în Bihor, să îi cerem lui Bolojan să plece. Sau chiar și în 2014, când am câștigat europarlamentarele inclusiv în municipiul Oradea și detașat în județ, și nu am cerut nimănui să plece, pentru că a fost ales pe alt scrutin.