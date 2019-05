Interviu JB: Angela şi Dezideriu Szabo, organizatori ai festivalului „Pe Păşune Fest”

Organizat de Asociaţia „Orizont Verde”, aceeaşi care organizează cunocutul deja festival „Straiţa Plină”, evenimentul este un târg de bucate pentru minte și inimă, cu ateliere, cultură, muzică, artă culinară, voie bună. Angela şi Dezideriu Szabo vorbesc despre ce şi-au propus cu această primă ediţie şi ce aduce nou acest festival.

– După şapte ediţii de festival „Straiţa Plină”, cunoscut deja de bihoreni şi nu numai, vă „înhămaţi” la un nou festival, „Pe Păşune Fest”. Ce v-a determinat să porniţi acest nou eveniment?

Angela Szabo: Sincer, la început a fost ”gura” domnului Primar al Roșiei, Florin Bonca. Apoi au fost oamenii, producătorii din zonă care ne-au întrebat de ce nu facem mai des evenimente care să-i ajute să devină mai vizibili pentru cei de la oraș. Iar apoi, pe măsură ce ”Pe Pășune” a început să prindă contur și să se îndrepte spre acel gen de eveniment pe care l-am visat de multă vreme, a fost entuziasmul de a lucra la un proiect de suflet căruia vrem să-i dăm viață și să-l dăruim tuturor celor care vor veni sâmbătă, 8 iunie Pe Pășune la Roșia.

– În program aţi inclus Teatru nescris. Cine vor fi cei care vor prezenta spectacole?

Dezideriu Szabo: Acum câțiva ani am fost plăcut surprins atunci când doamna Dana Gherlea, coordonatoarea Ansamblului ”Codrenii Bihorului” din Roșia a început să pună în scenă cu copiii de la Ansamblu diverse tradiții locale cum ar fi șezătoarea sau nunta și mai apoi scene de teatru nescris, țărănesc. Ne-am dorit să avem așa ceva și pe scena evenimentelor noastre deoarece acesta este mai mult decât cântec și joc, este folclor cu poveste, și discutând cu domnul Mircea Jacan de la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Bihor, instituție care ne-a sprijinit încă de la prima ediție a Staiței, am descoperit că și dânsul ar dori să promoveze genul. Așa că ne-am hotărât să facem primul pas Pe Pășune pentru ceea ce sperăm să devină pe viitor un festival național de teatru nescris. Din câte am înțeles de la doamna Gherlea, dânsa se ocupă de tot ce înseamnă folclor la festivalurile noastre, alături de ”Codrenii Bihorului” vom mai avea două ansambluri care încearcă această formă mai complexă de manifestare artistică tradițională. Nu știu mai multe detalii, va fi o surpriză și pentru noi, cei din echipa de organizare.

– De Şcoala de meşteşuguri ne bucurăm şi la „Straiţa Plină”. „Pe Păşune Fest” va aduce ceva în plus?

Angela Szabo: Vor fi câteva noutăți la Școala de meșteșuguri de pe Pășune. Pe lângă clasicele activități de olărit, mărgele, război de țesut și încondeiat de ouă, vom avea ca noutate un atelier de obiecte decorative din pănușe de porumb, un atelier de tors și două ateliere ce țin de portul popular din Țara Beiușului: decorat de cojoc și ”cârpa” adiacentă cojocului muieresc.

– Cine se vor ocupa de vizitatori la atelierele hand-made?

Angela Szabo: Pe lângă cele opt ateliere de la Școala de meșteșuguri vom avea în jur de doisprezece ateliere, nu doar de hand made ci mult mai diverse. Sunt mulți entuziaști care vor să-și promoveze pasiunea, nu o să-i numesc aici ci o să amintesc câteva din atelierele noi. Pe lângă hand made vom avea un atelier de ritm și muzică, un atelier de instrumente muzicale, un atelier de strungărit în lemn, atelier de păpuși, ”atelier” de voluntariat, etc. De menționat ar mai fi că, la fel ca și la atelierele Școlii de meșteșuguri, participarea este gratuită pentru toată lumea.

– Ture cu bicicleta au mai fost. Dar ce presupun turele cu căruţa?

Angela Szabo: Simplu. Vom avea doi căruțași Pe Pășune care vor plimba doritorii prin Cheile Lazurilor, pe dealul Farcu sau pe alte trasee din zonă.

– Ce peşteri vor putea fi vizitate în această zi?

Dezideriu Szabo: Ne dorim foarte mult să promovăm prin evenimentele pe care le creem toate resursele Roșiei și a Pădurii Craiului. Și alături de cultură, tradiție sau de roadele pământului, cadrul natural al zonei și în mod special peșterile de aici sunt o bogăție de necontestat a zonei. Așa că am încercat ca Pe Pășune să oferim participanților un pic din cea ce poate face un turist în căutare de aventură în zonă. Pe lângă clasicele Farcu și Meziad, peșteri amenajate turistic, propunem și două peșteri speoturistice: Peștera Grueț cu un traseu de nivel family și Peștera Ciur Ponor, perla Roșiei și una din cele mai importante peșteri din zonă, cu un traseu speoturistic de nivel adventure. Dar pe lângă peșteri am vrea să promovăm și alte activități de aventură specifice zonei așa că vom avea și ture de mountain bike, rafting și via ferrata.

– Muzica se va îndrepta în altă zonă faţă de festivalul de toamnă. Care sunt intenţiile de această dată?

Dezideriu Szabo: Ne dorim să punem Roșia pe harta festivalurilor de muzică bună. Cred că de la Woodstock încoace e clar că muzica bună și mediul natural și rural fac casă bună. Și deoarece am încercat ca Pe Pășune să găsim o punte de legătură între tradițional și modern, acest lucru dorim să se reflecte și în muzica de pe scenă. E suficient să-i asculți pe Iarba Fiarelor sau pe Corbu ca să vezi că sunt esența simbiozei dintre modern și tradițional. Cât despre Jdieri, e clar că locul lor este în natură! În afară de cei pomeniţi, vor mai cânta Vlad Vancea şi Dafina Naiad.

– Ce consideraţi că reprezintă pentru comunitate aceste festivaluri pe care Asociaţia Orizont Verde le organizează?

Angela Szabo: Nu vreau să vorbesc în numele oamenilor din comunitate. Eu doar sper că apreciază efortul depus de noi și rezultatele acestui efort. Cea ce sperăm noi ca Asociație să însemne este o oportunitate pentru oamenii din Roșia și nu numai să-și promoveze toate valorile, să-și pună ”marfa în vitrină” și mă refer aici la toată ”marfa” fie că e vorba de bucate, de artizanat, de aventură, de tradiție sau de servicii diverse, atâta timp cât aceasta se încadrează principiilor dezvoltării durabile și poate să ducă pe viitor la un model de bunăstare locală responsabilă.

Dezideriu Szabo: Și în în plus față de cele de mai sus aș vrea să semnalez un experiment pe care încercăm să-l facem Pe Pășune alături de Horia Nicolae Ursu, traducător și fost manager la editura Millenium, un promotor al mișcării science fiction din România. Este vorba despre standul de troc de carte. Horia vine cu un stand cu cărți de la Millenium. Tot la acest stand, cei care vor să facă troc de cărți pot veni în prima parte a zilei cu cărți de acasă și vor primi cupoane pentru fiecare carte adusă, cupoane pe baza cărora vor putea în a doua jumătate a zilei să ia alte cărți.

Ne vedem Pe Pășune!