Interviu JB: Călin Pop, solistul formaţiei Celelalte Cuvinte

Să le spunem „La mulţi ani”, în Piaţa Unirii, la Târgul de Crăciun.

– După 31 de ani de la lansare, Celelalte Cuvinte cântă integral piesele de pe primul album al trupei, celebrul album “cu pătrățele”, apărut în 1987, la Electrecord. Povesteşte-ne puţin contextul muzical în momentul apariţiei primului vostru vinil.

Călin Pop: Faptul că am apărut la Electrecord o datorăm lui Florian Pittiş, care ne-a observat la festivalul timişorean „TIM Rock” numărul 3, în 1984. A cerut o bandă cu piese înregistrate la Radio Cluj şi aşa am apărut pe L.P.-ul „Formaţii Rock Nr. 8”. În acelaşi timp, ne-a recomandat unor redactori muzicali de la Electrecord, şi aşa am ajuns să înregistrăm primul album. Noi atunci eram studenţi în Timişoara. Am făcut o selecţie din cele mai bune piese, pentru că aveam mult mai multe. De fapt, aveam deja şi piesele de pe următorul album. Pe primul album le-am ales pe cele care am văzut că au mişcat publicul cel mai tare. Bineînţeles că următoarele piese au fost îmbunătăţite prin apariţia clapelor. Albumul, se ştie, a avut iniţial o altă copertă, realizată de Alexandru Andrieş, care a fost refuzată de cenzură. Aşa a apărut varianta „cu pătrăţele”.

– Care este povestea „Fântânii Suspinelor”, cu intro-ul recitat de Florian Pittiş?

Călin Pop: Ştiind foarte bine recitarea lui Pittiş atunci când a făcut-o pentru Phoenix, l-am invitat să apară şi pe albumul nostru. Nu am făcut-o ca un gest de mulţumire. Mi-a plăcut foarte mult vocea lui. Şi a ieşit foarte interesant, pentru că a recitat în ritmul melodiei.

– Toate piesele de pe acest album sunt iubite şi cântate de prietenii şi fanii formaţiei. „Un sfârşit e un început”, „Dacă vrei”, „În zori de zi”… Cum crezi că au rezistat în timp creaţiile voastre, în contextul în care comercialul este stăpân pe radio şi tv?

Călin Pop: Eu cred că valoarea îşi spune cuvântul, şi acum încerc să fiu modest. Nu este numai cazul acestor piese, este cazul şi la piese ale altor formaţii. Evident că putem lega acest album şi de ideea de nostalgii. Este o ocazie unică pentru cei care stau acasă şi nu prea ies, cei care au prins acest album la început, şi îi invit să iasă şi să vină la concert. Este singura ocazie să îl asculte live, exact aşa cum e şi pe disc. O dată se întâmplă! În alte concerte le cântăm mixate, amestecate piesele noi cu cele vechi. Dar acum cântăm albumul cap-coadă, având în vedere că este un concert aniversar. Şi de fapt, ziua noastră, a formaţiei, este pe 13 decembrie (dar în 13 a fost pus Hruşcă, noi cântăm în 14). Atunci am avut primul nostru concert – 13 decembrie 1981. Este practic actul de naştere al trupei.

– Aţi avut mai multe concerte aniversare cu acest album prin ţară. Cum au fost întâlnirile cu vechii prieteni şi cum au primit tinerii concertele voastre?

Călin Pop: Am cântat deja în Bucureşti, în Quantic, şi apoi în Timişoara. Am cântat „pătrăţelele” şi la festivalul „Folk You”. Anul viitor vom cânta la Cluj, la Târgu Mureş… Sunt întâlniri foarte frumoase. Ce m-a bucurat pe mine este faptul că vin la concerte multe generaţii. Sunt părinţi care îşi aduc copiii. Nu seamănă a întâlniri a nu ştiu câte zeci de ani. E frumos!

– Am citit câteva comentarii pe Youtube la postarea albumului „cu pătrăţele”. „Probabil cea mai bună şi originală trupă de rock românească şi grav subapreciată”, sau „Este printre cele mai bune LP-uri româneşti alături de Phoenix, Progresiv TM, Pro Musica”, „Fără exagerare, îi cataloghez în primele 50 de formaţii de pop-rock-progresiv ale întregii lumi muzicale”. Cum comentezi?

Călin Pop: Mă simt flatat. De ce le dau dreptate? Pentru că acest album este un album sincer. Este un album cântat în perioada în care nu am ştiut că vom fi atât de apreciaţi. Am cântat fără nicio prejudecată şi fără nicio presiune. Sunt nişte compoziţii curate, nepătate de nimic. De asta cred că ele vor rămâne în timp şi vor duce steagul muzical în continuare.

– Tu ai scos mai multe albume solo şi ştiu că ai un proiect aproape de finalizare. Cu formaţia Celelalte Cuvinte ce ai în plan în viitorul apropiat?

– Avem în pregătire un material pentru un album nou, dar mai durează. Câteva dintre piese le-am cântat în live-uri. Totdeauna am făcut ceea ce am simţit. Mottoul nostru sună aşa: Cuvintele pe care le rostim ni se par prea puţine pentru a exprima ceea ce simţim. Astea sunt de fapt Celelalte Cuvinte! Suflet!