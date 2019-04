Interviu Jurnal Bihorean: Dragoş Petre, partner, CFO Morphosis Capital

JURNAL BIHOREAN: Ce sunt fondurile private equity?

DRAGOŞ PETRE: Ideea de private equity s-a născut în SUA acum 50 – 60 de ani. Acum 40 de ani au apărut în Anglia şi apoi, în ultimii 25 de ani, în Europa de vest şi, încet, încet, exportată şi în estul Europei. În mod tradiţional erau două forme mari de finanţare: împrumutul bancar şi accesul la o piaţă de capital, gen bursa de valori. Nu existau foarte multe soluţii intermediare. A apărut o nevoie în piaţă pentru companii care nu doreau să iasă pe bursă şi nu vroiau nici că se împrumute de la bănci. Şi atunci îşi căutau investitori privaţi. La început, au fost mai mult instrumente speculative, dar, ulterior această piaţă s-a maturizat şi este, în momentul de faţă, principalul motor de investiţie, după bursele de valori.

Care este diferenţa dintre fondurile private equity şi investiţiile la bursă sau împrumuturile bancare?

D.P.: La împrumutul bancar, băncii nu-i dai acţiuni la companie. Pe bursă ajungi să pui aproape toate acţiunile, pe care le pot lua nişte investitori anonimi. Private equity investeşte în firmă. De obicei sunt unul – doi investitori care se implică în conducerea, creşterea şi dezvoltarea firmei.

Căror gen de firme se adresează private equity?

D.B.: Tuturor genurilor de firme, atât ca ordin de mărime cât şi ca profil economic. De la start-up-uri, care au nevoie de o rundă mică de investiţii pentru a dezvolta produsul. Pentru aceste firme, se cheamă ventures capital, un produs cu un risc mai mare, dar cu o posibilitate de câştig proporţională. De asemenea, se adresează firmelor mature, care şi-au atins un plafon, ori legat de capital, ori de antreprenorul care singur nu poate să mai ducă sau nu are experienţă de ieşit pe pieţele externe. Atunci îşi caută un partener, care să vină ori cu capital, ori cu know how, ori cu relaţii pe pieţele externe. Acesta este genul de partener pe care îl căutăm.

La nivelul următor sunt tranzacţiile mari. Una de acest gen a fost Profi, care era deţinut de fond polonez de privat equity şi a fot vândut unui alt fond polonez de private equiry. Tranzacţia aceasta s-a făcut pentru o creştere şi mai agresivă, şi mai accelerată în teritioriu.

Care este istoricul fondurilor equity pe piaţa din România?

D.P.: Primele fonduri au apărut chiar în anii ‘90, dar au avut o activitate restrânsă. În ultimii ani au intrat investiţii cu fonduri poloneze, dar şi fonduri conduse de români. De anul acesta putem vorbi cu adevărat de fonduri româneşti de private equity.

Cum este piaţa din România din punct de vedere al fondurilor private equity? Este matură sau mai este loc de dezvoltare?

D.P.: Este foarte mult loc de dezvoltare. Este o piaţă incipientă. Polonezii sunt foarte departe, sunt foarte maturi. Chiar uitându-se la Ungaria, Cehia, Slovacia, Slovenia, valoarea investiţiilor de private equity şi numărul de tranzacţii în aceste pieţe este mult mai mare. Dacă scoatem tranzacţiile Profi din 2017, suntem mult în urmă. Cu toate că economia are potenţial. Piaţa se va dezvolta în continuare. Va fi tot mai mare interes pentru aceste fonduri.

Ce diferenţiază fondurile private equity faţă de celelalte fonduri de investiţii?

D.P.: Diferenţele mari sunt legate de implicarea fondurilor private equity în creşterea companiei. Mai există fonduri care caută companii în dificultate, în insolvenţă, şi le aduc pe o linie de creştere. Alte fonduri oferă doar împrumuturi, fără să ia o participare în companie. Împrumuturi mai riscante decât băncile, cu dobânzi mai mari. Mai există fondurile ventures care se uită doar la firme incipiente, start-up-uri, cu idei bune, dar cu risc mare. Fondurile private equity aduc avantajul deschiderii de noi pieţe, aducerii de know how, atragerii de management profesionist, plus un capital pe un termen mai lung: trei – şapte ani.

Care ar fi motivele pentru care o firmă ar accepta finanţare de la un fond private equity?

D.P.: Dorinţa de creştere. Noi suntem oameni care căutăm antreprenori care vor mai mult şi nu pot singuri să ajungă acolo. Avantaleje firmei ar fi accesul la capital. Noi nu punem dobândă ca băncile. Suntem în aceeaşi barcă, tragem la aceeaşi căruţă.

Ce riscuri implică aceste investiţii?

D.P.: Pentru noi, există riscul de a investi într-o companie care nu va performa. Există riscul de investiţii în companii foarte reglementate. Reglementările se pot schimba. Pot avea loc schimbări ale consumatorilor. Pentru firme riscurile nu există. Practic, antreprenorul se desparte de o parte din firma lui. Singura problemă este că nu are control 100% asupra acesteia.

Consideraţi că firmele din Oradea şi din Bihor sunt pregătite pentru finanţări cu fonduri private equity?

D.P.: De asta sunt aici. Bihorenii au o reputaţie de oameni care înţeleg oportunităţile de business şi care se implică direct în valorificarea lor.

Ce le transmiteţi antreprenorilor bihoreni?

D.P.: Mesajul care vreau să ajungă la ei este că banca nu e singura soluţie de finanţare. Există soluţii alternative, soluţii noi, care ar putea să se potrivească mai bine nevoilor lor. Mai ales celor care caută creştere.